“Se eliminó el TPS”: el mito que circula en redes tras la decisión temporal de la Corte Suprema sobre la protección para venezolanos

Tras la decisión de este lunes 19 de mayo de 2025 de la Corte Suprema de dar luz verde, de forma temporal, al gobierno del presidente Donald Trump para retirar la protección a cientos de inmigrantes venezolanos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), surgió en redes sociales una afirmación falsa, movida principalmente por la incertidumbre : que se había eliminado el TPS.

El TPS es un estatus migratorio, creado por el Congreso en 1990 , para proteger a ciudadanos de ciertos países que se encuentran en EEUU "debido a condiciones en el país (de origen) que impiden temporalmente el regreso seguro de sus ciudadanos, o en ciertas circunstancias, cuando el país no puede gestionar adecuadamente el regreso de sus ciudadanos" en el caso de desastres naturales, conflictos armados o grave situación de inseguridad, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

El TPS para venezolanos no se ha “eliminado”

Una de las afirmaciones y titulares más repetidos en redes sociales tras la decisión del lunes 19 de mayo fue que se eliminó el TPS, pero –al 23 de mayo de 2025– eso es falso.

“Los magistrados no proporcionaron una justificación para aceptar la solicitud del gobierno [de revocar el TPS], lo cual es común en apelaciones de emergencia”, se lee en un artículo de Univision Noticias que explica el alcance de la decisión.

Ahilan Arulanantham , uno de los abogados que representa a los demandantes venezolanos , dijo en una conferencia de prensa, posterior a la decisión del 19 de mayo de 2025 de la Corte Suprema, que no se sabe cuándo comenzará a ser efectiva la medida. “Podría ser ahora mismo o podría ser dentro de una semana, o podría ser en otro momento que no está claro”, detalló.

El caso continúa y la medida es “un paso procesal”

El 29 de enero de 2025 , el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en voz de su secretaria, Kristy Noem , anunció la cancelación de la extensión de 18 meses del TPS para los venezolanos que había dejado el gobierno de Biden.

Como consecuencia de esa decisión, el grupo que se acogió a la medida en 2021 mantenía su protección solo hasta septiembre de 2025 y el de 2023 hasta abril de 2025, de acuerdo con una nota de The New York Times publicada en enero.

El 3 de febrero de 2025, se oficializó la cancelación de la protección para alrededor de 350,000 venezolanos del grupo de 2023.

Esa decisión desencadenó una serie de acciones judiciales y apelaciones:

El 19 de febrero de 2025, un grupo de siete venezolanos presentó una demanda solicitando al juez federal de distrito del Distrito Norte de California, que impidiera a la secretaria del DHS tomar una decisión mientras se litigaba el caso, según reporta Courthouse News Service.

El 29 de mayo habrá una nueva audiencia del caso del grupo de venezolanos beneficiarios del TPS contra la secretaria de Seguridad Nacional, en la Corte de California, para continuar el litigio del caso.

El día que salió la decisión temporal de la Corte Suprema (19 de mayo de 2025), el juez Chen escribió en una orden : “La decisión del Tribunal Supremo suspende la orden de aplazamiento del Tribunal, pero no suspende el litigio en cuanto al fondo. Los demandados [el gobierno] corren el riesgo de ser declarados en rebeldía si no cumplen la orden de presentación de pruebas del Tribunal”.

Kathleen Bush-Joseph , abogada y analista de políticas públicas del think tank no partidista Migration Policy Institute , dijo a Factchequeado , medio aliado de elDetector, que la decisión de la Corte Suprema “no fue sobre el fondo del asunto”, sino que fue un “paso procesal”.

Conclusión

Es falso que la decisión que emitió la Corte Suprema, el pasado 19 de mayo de 2025, respecto al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de los venezolanos que lo obtuvieron en 2023, signifique que se haya eliminado ese estatus migratorio, como se afirma en redes sociales. Lo que la Corte Suprema decidió fue responder a una apelación de emergencia que el gobierno del presidente Trump introdujo para suspender el bloqueo temporal –impuesto por un juez federal– a la finalización del TPS que el gobierno había anunciado para el grupo de venezolanos que obtuvo el beneficio en 2023. El fallo de la Corte Suprema es una medida temporal, mientras el caso de los venezolanos que demandaron al gobierno por la protección del TPS continúa litigándose, y la decisión del máximo tribunal no afecta a los ciudadanos de ese país que se habían acogido al mismo estatuto de protección en 2021. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

