DHS extiende el TPS a venezolanos hasta el 2 de octubre de 2026

Unos 600,000 ciudadanos originarios de Venezuela amparados de la deportación por un Estatus de Protección Temporal (TPS) que se encuentran en Estados Unidos desde antes del 31 de julio de 2023 recibieron una buena noticia este viernes, 11 días antes de la toma de posesión del presidente Donald Trump: la protección fue extendido por otros 18 meses hasta el 2 de octubre de 2026.

Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su página digital. El ministerio dijo que la extensión permite que los ciudadanos venezolanos elegibles que llegaron el 31 de julio de 2023 o antes “mantengan el TPS y la autorización de empleo después de la investigación de antecedentes”.

“La medida beneficia a los titulares de los dos TPS”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Los beneficiarios de ambos programas deben estar preparados, atentos a la publicación del reglamento en el Registro Federal donde se harán oficiales los requisitos”.

Guerrero dijo además que “el proceso de registración no será automático, hay que llenar la aplicación y enviarla junto con los pagos que determine la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS)”.

En cuanto a los permisos de trabajo, Guerrero dijo que “las autorizaciones de empleo (EAD) quedan automáticamente extendidos hasta el 2 de abril de 2026”.

Las razones del gobierno de Biden

El anuncio oficial de la nueva extensión preciosa que la prórroga del TPS “se debe a condiciones extraordinarias y temporales que impiden que los ciudadanos venezolanos elegibles regresen de manera segura” a su país.

“Después de revisar las condiciones del país en Venezuela y consultar con socios interinstitucionales, se determinó que se justifica una extensión del TPS por 18 meses en función de la grave emergencia humanitaria que el país esa nación continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el inhumano régimen de (Nicolás) Maduro”, agrega.

El DHS dijo además que “estas condiciones han contribuido a altos niveles de delincuencia y violencia, lo que afecta el acceso a alimentos, medicamentos, atención médica, agua, electricidad y combustible. Tal determinación cumple con la obligación legal de decidir, al menos 60 días antes del vencimiento de una designación de TPS, si las condiciones para la designación continúan cumpliéndose y ameritan una extensión”.

Quiénes califican para la extensión

De acuerdo con el anuncio publicado este viernes, “las personas pueden ser elegibles si han residido continuamente en Estados Unidos el 31 de julio de 2023 o antes”. Y detalla que los

ciudadanos venezolanos que llegaron a Estados Unidos después del 31 de julio de 2023 no son elegibles para el TPS”.

“Aquellos que no ingresen a través de un proceso o vía legal estarán sujetos a consecuencias de cumplimiento”, puntualiza. Es decir, quedan sujetos a ser deportados o expulsados.

El ministerio también anunció que cada individuo procesado durante la registración “pasará por una rigurosa investigación de seguridad nacional y seguridad pública”, tanto durante el proceso de solicitud original y nuevamente durante el nuevo registro.

“Si se identifica a algún individuo como una amenaza, puede ser detenido, expulsado (deportado) o remitido a otras agencias federales para una mayor investigación o procesamiento según corresponda”, apuntó.

El DHS dijo también que las personas se les prohibirá el TPS “si han sido condenadas por cualquier delito grave o dos delitos menores”. Y reiteró que la extensión del beneficio para los venezolanos “se extiende desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026 y permite que aproximadamente 600,000 beneficiarios actuales elegibles conserven el TPS hasta el 2 de octubre de 2026, si se vuelven a registrar y continúan cumpliendo con los requisitos de elegibilidad del programa”.

Los beneficiados del 2021 también califican

En cuanto a los miles de titulares del TPS del 2021, el DHS aclaró que “los ciudadanos venezolanos que se registraron bajo la designación de TPS de Venezuela de 2021, “también son elegibles para volver a registrarse para el TPS bajo esta extensión, ya que cumplen con los mismos requisitos de elegibilidad”.

Precisó que los titulares de ambos programas (designaciones) “deben volver a registrarse oportunamente durante el período de reinscripción que se extiende desde la publicación del aviso del Registro Federal hasta el 10 de septiembre de 2025, para garantizar que mantengan su TPS y autorización de trabajo”.

Al ministerio también dijo que el DHS “reconoce que no todos los que se reinscriben pueden recibir un nuevo Documento de Autorización de Empleo (EAD) antes de que expire su EAD actual y está extendiendo automáticamente hasta el 2 de abril de 2026 la validez de ciertos EAD emitidos previamente”.

Por su parte, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que “continuará procesando las solicitudes pendientes presentadas bajo designaciones anteriores de Venezuela”.

Tanto los solicitantes iniciales como los beneficiarios actuales que se reinscriban y tengan un Formulario I-821 o Formulario I-765 pendiente bajo Venezuela 2023 “no necesitan presentar ninguna de las solicitudes nuevamente”, argumentó la agencia.

“Si USCIS aprueba el Formulario I-821 pendiente de una persona, USCIS le otorgará TPS hasta el 2 de octubre de 2026. De manera similar, si USCIS aprueba un Formulario I-765 pendiente relacionado con TPS, USCIS le emitirá a la persona un nuevo EAD que será válido hasta la misma fecha”, indicó.

El DHS dijo que el aviso del Registro Federal que se publicará próximamente y explicará los criterios de elegibilidad, los plazos y los procedimientos necesarios para que los beneficiarios actuales se reinscriban y renueven los EAD.