¿El TPS que aprobó Biden para los venezolanos en EEUU es lo mismo que dejó Trump? No, y te explicamos

En las redes sociales de Univision Noticias se leen comentarios como: “Fue Trump que otorgó esa ley en sus últimos días de mandato y claro que es lógico que si entra otro presidente él sería el que termine o sea no sean tontos si Biden la hubiera cancelado quedaría en evidencia su hipocresía” o “Por lo menos este gobierno respetó la orden que dejó Trump, lo único que agregó y me parece arma de doble filo es que puedan viajar. Bien por los venezolanos, Trump no los dejó olvidados”. ¿Es el TPS para los venezolanos un decreto que dejó Donald Trump?

Falso. Los hechos, así como las normativas, nos dicen que el TPS vigente a partir de este 9 de marzo de 2021 y el memorando sobre salida forzosa diferida para ciertos venezolanos (DED, por sus siglas en inglés) que aprobó Donald Trump el 19 de enero de 2021 NO son lo mismo, aunque ambas medidas tienen en común la protección de grupos de venezolanos en suelo estadounidense; de allí puede que surja la confusión. El TPS protege de forma temporal - con un estatus migratorio legal, aunque no de residente - y el DED de forma puntual ante una posible medida de deportación.

Leopoldo Martínez Nucete, abogado, miembro de la Dirección Nacional del Partido Demócrata y presidente del Comité Nacional de Latino Victory precisó en consulta telefónica con El Detector que el DED y el TPS son completamente diferentes por varias razones:

El TPS es una medida humanitaria con estatus migratorio, no es revocable, es renovable siempre y cuando persistan las circunstancias por las que se otorgó la designación del TPS y que, de aprobarse la reforma migratoria propuesta por Biden, deja el camino abierto a una residencia y posteriormente a la ciudadanía.

Mientras que el DED no es un estatus migratorio, es una defensa que tienen las personas ante una posible deportación.

“Son dos medidas que corren simultáneamente, paralelamente. El DED tiene vigencia por 18 meses y cuando finalice ese tiempo, se extingue. Mientras que el TPS es una medida de Biden, en la que Biden reconoce unas condiciones [las que están descritas en el decreto] en los venezolanos por 18 meses, renovable al pasar ese tiempo, y que, incluso, puede trascender a la gestión de Biden siempre y cuando existan las condiciones por las que se otorgó el TPS. Trump luchó contra los TPS por la naturaleza antiinmigrante de su gestión. Él decía que no era temporal porque se puede prolongar por muchos años. De hecho, litigó contra los TPS. Desconocía el drama de los indocumentados venezolanos”, precisó como parte de las justificaciones y diferencias de por qué que el TPS no fue una medida que Trump dejó para que su sucesor, Joe Biden, ejecutara.

En el decreto emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, aclaran que son dos programas diferentes: “Las personas que soliciten y reciban TPS y también estén cubiertas por la DED no tienen que solicitar documentación de autorización de empleo bajo ambos programas”, se lee.





Son dos tipos de protección distintos

Una de las promesas de campaña del equipo Biden – Harris fue el otorgamiento del TPS para los venezolanos. En entrevista exclusiva con Univision el 18 de septiembre de 2020 la ahora vicepresidenta Kamala Harris dijo que Trump se había negado a dar el beneficio de TPS a los venezolanos “En una administración Biden – Harris nos aseguraríamos de que las personas tengan protección, que su estatus esté protegido. Yo, junto a Biden, le pedimos a la administración de Trump que le den el TPS a las personas que buscan refugio de Venezuela, lo cual la administración de Trump se ha negado a hacer”, agregó.

En una verificación del 2 de diciembre de 2020 El Detector de Univision Noticias se detalla la negativa de Donald Trump de aprobar un TPS pese a que hubo una iniciativa legislativa introducida el 15 de enero de 2019, por el representante demócrata Darren Soto y el representante republicano Mario Díaz-Balart. Se aprobó el 25 de julio de 2019 y fue recibida por el Senado cuatro días después. El 15 de julio de 2020 fue la última acción de este proyecto de ley en el Congreso.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) define el TPS como: “Un beneficio temporal que no da lugar a un estatus de residente permanente legal ni otorga ningún otro estatus migratorio. Sin embargo, el registro para TPS no le impide solicitar el estatus de no migrante, solicitud de ajuste de estatus basado en una petición de inmigrante o solicitar cualquier otro tipo de protección de inmigración para el que pueda ser elegible”, se lee.

La medida que anunció este 8 de marzo de 2021 el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para los más de 300,000 venezolanos indocumentados que estima la Casa Blanca hasta este 8 de marzo de 2021, ampara ante una posible deportación, otorga una autorización para obtener empleo y gestionar permisos de viaje; esto último, la oportunidad de gestionar permisos de viaje, es un beneficio extra frente al DED.

Cargando Video... "Lo logramos": venezolanos en Doral alzan sus voces en celebración por TPS que otorgará el gobierno de Biden

“Con el TPS las personas tienen permiso de trabajo y número de seguridad social asignado (SSN, por sus siglas en inglés). Pueden aplicar a un crédito para comprar carro, casa, créditos estudiantiles. Es un abanico de oportunidades que se le abren a los venezolanos”, afirmó.

Conclusión:

El memorando sobre salida forzosa diferida para ciertos venezolanos (DED, por sus siglas en inglés) aprobado por Donald Trump antes de dejar la Casa Blanca, el 19 de enero de 2021 y el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) NO son lo mismo. No fue que el presidente Joe Biden se atribuyó una medida de su antecesor: son programas migratorios diferentes, con la única coincidencia de que ambos protegen a venezolanos en suelo estadounidense. Tienen grandes diferencias como que el TPS otorga un estatus migratorio, permite trabajar legalmente y contempla la posibilidad de viajar fuera de Estados Unidos, mientras que el DED es un comprimiso de no deportación.

Donald Trump no aprobó nunca un TPS para los venezolanos. Una verificación del 2 de diciembre de 2020 de El Detector de Univision Noticias, da cuenta de que en el Senado reposa un proyecto de ley de TPS para venezolanos, que no avanzó cuando los republicanos todavía eran mayoría. De hecho, Trump durante su gestión puso fin a los TPS de cuatro países: El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

Entonces, ¿Es cierto que el TPS para los venezolanos es una medida que dejó Trump antes de irse de la Casa Blanca? No, eso no es verdad.

