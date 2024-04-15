Tax Day | Cómo el fin de la temporada de impuestos evidencia las diferencias entre Biden y Trump

Video Último día de la temporada de impuestos: ¿qué pasa si no puedo presentar mi declaración a tiempo?

El presidente Biden anunció su intención de publicar sus declaraciones de impuestos sobre la renta este mismo lunes, fecha límite para la presentación del IRS. Y el martes tiene previsto pronunciar un discurso en Scranton, Pennsylvania, sobre por qué los ricos deberían pagar más impuestos para reducir el déficit federal y ayudar a financiar programas para los pobres y la clase media.

Biden se enorgullece de decir que estuvo prácticamente sin dinero durante gran parte de su carrera de décadas en el servicio público, a diferencia de Trump, quien heredó cientos de millones de dólares de su padre y utilizó su condición de multimillonario para lanzar un programa de televisión y más tarde una campaña presidencial.

" Durante 36 años, fui catalogado como el hombre más pobre del Congreso", dijo Biden a los donantes en California en febrero. "No es una broma".

En 2015, Trump declaró como parte de su candidatura: "Soy realmente rico".

El expresidente republicano ha argumentado que los votantes no necesitan ver sus datos fiscales y que las divulgaciones financieras anteriores son más que suficientes. Sostiene que mantener bajos los impuestos para los ricos potenciará la inversión y generará más empleos, mientras que los aumentos de impuestos aplastarían una economía que aún se recupera de una inflación que alcanzó un máximo de cuatro décadas en 2022.

“Biden quiere darle al IRS aún más dinero al proponer el mayor aumento de impuestos al pueblo estadounidense de la historia cuando ya está siendo robado por su crisis inflacionaria récord”, dijo Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la campaña de Trump.

¿Qué pasará con los recortes de impuestos que caducan en 2025?

La división va más allá de una diferencia ideológica y se convierte en un desafío muy real para quien triunfe en las elecciones de noviembre. A finales de 2025 expiran muchos de los recortes de impuestos que Trump promulgó en 2017, lo que reabrirá el dilema sobre cuánto deberían pagar los individuos, ya que se espera que la deuda nacional aumente a niveles sin precedentes.

Incluyendo los costos de los intereses, ampliar todas las exenciones fiscales podría agregar otros $3.8 billones de dólares a la deuda nacional hasta 2033, según un análisis del año pasado realizado por el Comité para un Presupuesto Federal Responsable.

A Biden le gustaría mantener la mayoría de las exenciones fiscales, basándose en su promesa de que nadie que gane menos de 400,000 dólares tendrá que pagar más. Pero este año publicó una propuesta de presupuesto con aumentos de impuestos a los ricos y las corporaciones que recaudarían 4.9 billones de dólares para las arcas federales y recortarían los déficits previstos en 3.2 billones de dólares en 10 años.

Aún así, les está diciendo a los votantes que está totalmente a favor de dejar que caduquen los recortes de impuestos de la era Trump.

“¿Alguien aquí piensa que el código tributario es justo? Levanten la mano”, dijo Biden el martes pasado en un discurso en Union Station de Washington ante una multitud predispuesta a no estar de acuerdo con los amplios recortes de impuestos de Trump que ayudaron a muchos miembros de la clase media pero favorecieron desproporcionadamente a los más ricos.

“Agregó más deuda nacional que cualquier mandato presidencial en la historia”, continuó Biden. “Y expirará el próximo año. ¿Y adivinen qué? Espero ser presidente porque cuando expire, así quedará”.

Cuál es la política de impuestos que propone Donald Trump

Trump ha pedido aranceles más altos sobre los productos fabricados en el extranjero, lo que puede repercutir en los consumidores en forma de precios más altos. Pero su campaña está comprometida con los recortes de impuestos al tiempo que promete que su regreso a la Casa Blanca reduciría una deuda nacional que ha aumentado durante décadas, incluso durante su estancia en la Oficina Oval.

"Cuando el presidente Trump regrese a la Casa Blanca, abogará por más recortes de impuestos para todos los estadounidenses y revitalizará la industria energética de Estados Unidos para reducir la inflación, reducir el costo de vida y pagar nuestra deuda", dijo Leavitt.

La mayoría de los economistas dicen que los recortes de impuestos de Trump no pudieron generar suficiente crecimiento para pagar la deuda nacional. Un análisis publicado el viernes por Oxford Economics encontró que una política como la que propone el expresidente con recortes de impuestos, aranceles más altos y bloqueo de la inmigración desaceleraría el crecimiento y aumentaría la inflación.

Cuáles son las propuestas de Biden sobre impuestos

Entre las propuestas de Biden se encuentra un “impuesto sobre la renta mínima para multimillonarios” que aplicaría una tasa mínima del 25% a los hogares con un patrimonio neto de al menos 100 millones de dólares.

El impuesto apuntaría directamente a multimillonarios como Trump, quien se negó a publicar sus declaraciones personales como lo han hecho tradicionalmente los presidentes. Pero en 2022, los demócratas del Comité de Medios y Arbitrios publicaron seis años de sus declaraciones de impuestos.

En 2018, Trump ganó más de 24 millones de dólares y pagó alrededor del 4% de eso en impuestos federales sobre la renta. El panel del Congreso también encontró que el IRS retrasó las auditorías legalmente obligatorias de Trump durante su presidencia, y el panel concluyó que el proceso de auditoría estaba "inactivo, en el mejor de los casos".

Biden ha hecho públicos más de dos décadas de sus declaraciones de impuestos. En 2022, él y su esposa, Jill, ganaron 579,514 dólares y pagaron casi el 24% de esa cantidad en impuestos federales sobre la renta, más del doble de la tasa pagada por Trump.

Trump, sus impuestos y sus complicaciones financieras

Trump ha sostenido que sus registros fiscales son complicados debido al uso de varios créditos fiscales y pérdidas comerciales pasadas, que en algunos casos le han permitido evadir impuestos. Anteriormente también se negó a publicar sus declaraciones de impuestos bajo el argumento de que el IRS lo estaba auditando para sus presentaciones prepresidenciales.

Sus finanzas recibieron recientemente un impulso con el debut en bolsa de Trump Media, que controla la red social de Trump, Truth Social. Los precios de las acciones inicialmente subieron, añadiendo miles de millones de dólares al patrimonio neto de Trump, pero desde entonces los inversores se han enfadado con la compañía y el viernes las acciones habían caído más de un 50% desde su máximo.

El expresidente también tiene comprometidos 542 millones de dólares por sentencias judiciales en un caso de fraude civil y sanciones adeudadas a la escritora E. Jean Carroll por declaraciones suyas que dañaron su reputación luego de que ella lo acusara de agresión sexual.

En el caso de fraude civil, el juez de Nueva York Arthur Engoron examinó los registros financieros de la Organización Trump y concluyó, después de observar los activos inflados, que “los fraudes encontrados aquí saltan de la página y conmocionan la conciencia”.

