Ni Trump ni Harris hablan del 'abismo fiscal' que se avecina en 2025: ¿qué es y cómo podemos caer en él?

Sin embargo, a pesar del impacto que esto podría tener, no ha sido tema central en las campañas presidenciales de Kamala Harris o de Donald Trump.

¿Qué es un abismo fiscal?

"Estas incluyen el Tax Cuts and Jobs Act (Ley de Reducción de Impuestos y Trabajos, TCJA) de 2017, los subsidios del Affordable Care Act (Ley de Cuidados Asequible de Salud), y algunas provisiones relacionadas con la pandemia de covid 19", explica Soto.

Los latinos y el precipicio fiscal

El precipicio fiscal no es algo abstracto: sus efectos podrían sentirse en los hogares de todo el país. Soto destaca que este cambio afectará principalmente a la "persona promedio".

"Uno de los cambios más notables será en la deducción estándar para los impuestos", señala Soto. "Con la TCJA, esta deducción aumentó, permitiendo que las personas retuvieran más de sus ingresos en lugar de pagarlos en impuestos. Esto ha beneficiado especialmente a la comunidad hispana, que en su mayoría utiliza la deducción estándar, ya que no siempre contamos con los recursos para identificar deducciones específicas que nos favorezcan".

De acuerdo con un trabajo de opinión pública del centro conservador de estudio de políticas The LIBRE Initiative, compartido en exclusiva a Univision Noticias, los latinos consideran "inasequible" la economía debido a los altos costos de vida y los impuestos. La recientemente realizada encuesta Public Opinion Strategy para Americans for Prosperity indica que el 80% de los votantes latinos creen que sus impuestos son demasiado altos y que este no es un buen momento para aumentarlos.