Harris propone una deducción tributaria de $50,000 para los pequeños negocios

La vicepresidenta Kamala Harris anunció este miércoles en una visita a New Hampshire un plan para ampliar los incentivos tributarios a los pequeños negocios.

La candidata demócrata planteó en concreto expandir a $50,000, desde los actuales $5,000, el monto que los pequeños empresarios pueden deducir en sus declaraciones de impuestos federales por los gastos incurridos al establecer sus negocios.

En New Hampshire, Harris también hizo un guiño a los votantes independientes, pues en ese estado hay más electores independientes registrados (330,000) que demócratas (258,000) y republicanos (301,000), de acuerdo con datos reseñados por la agencia Reuters.

La campaña del expresidente republicano Donald Trump ha tratado de desestimar los planes de Harris con los pequeños negocios, resaltando que la demócrata ha prometido eliminar un recorte de impuestos a las corporaciones instaurado durante el gobierno de Trump en 2017 y que vence el próximo año si el Congreso no actúa.

Según la campaña del exmandatario, el paquete tributario de 2017 "permitió que los dueños de negocios dedujeran hasta el 20% de sus ingresos elegibles", entre otros beneficios tributarios.

Una parada fuera de los cruciales estados péndulo en las elecciones de este 2024 en EEUU

Con esta visita, Harris hizo un giro de lo que ha sido una campaña enfocada principalmente en el Medio Oeste y el llamado 'Cinturón del Sol' ('Sun Belt') del sur del país, regiones clave en la carrera por la Casa Blanca.

Desde que el presidente Joe Biden renunció a la candidatura y respaldó la de Harris, la vicepresidenta se ha centrado en Michigan, Wisconsin y Pensilvania, estados importantes para campañas demócratas que han sido exitosas en el pasado. También ha visitado Arizona, Nevada y Georgia, estados que Biden ganó por un ajustado margen en 2020, y Carolina del Norte, donde Trump se impuso en las pasadas presidenciales.

La parada en New Hampshire se dio después de los eventos del 'Labor Day' en Detroit y Pittsburgh, a donde regresará este jueves en la que será su décima visita a Pensilvania este 2024.

El plan para los pequeños negocios que presentó Harris tiene puntos que ese sector quisiera ver. Al mismo tiempo, la vicepresidenta prometió el mes pasado luchar contra la inflación, uno de los temas prioritarios para los votantes, combatiendo la "especulación con los precios" que afirma han disparado innecesariamente algunos precios de los alimentos en los supermercados.

Los asuntos de fortalecer a la clase media de Estados Unidos y hacer que los ricos y las grandes corporaciones "paguen lo justo" con mayores impuestos han sido ejes de la campaña demócrata.

Harris y Trump impulsan sus mensajes económicos antes del debate del 10 de septiembre

Tanto Harris como Trump han utilizado estos días previos a su debate para impulsar sus mensajes económicos. Trump hablará este jueves en el Economic Club de Nueva York.

Biden, quien también construyó su campaña con promesas de ayudar a la clase media, ganó New Hampshire por 7 puntos porcentuales en 2020. Trump estuvo mucho más cerca de imponerse en ese estado en 2016 frente a Hillary Clinton.

La campaña de Harris ha dicho que tiene 17 oficinas que operan en coordinación con el Partido Demócrata estatal a lo largo y ancho de ese estado. La campaña de Trump, solo una.

A algunos demócratas de New Hampshire les molestó que Biden pidiera al Comité Nacional Demócrata que Carolina del Sur fuese el primer estado en votar en las primarias presidenciales este año, desplazando al 'caucus' de Iowa y a la primaria de New Hampshire, que por más de un siglo fue celebrada primero.

El estado siguió adelante y la realizó sin que Biden hiciera campaña allí o apareciera en sus boletas. Pero la ganó cómodamente porque los electores escribieron su nombre en ellas.

Trump ha recurrido a ello para atacar a Harris, quien dice que irá a New Hampshire porque "ha visto que hay problemas en su campaña (...) dado el hecho de que irrespetaron (al estado) en la primaria y nunca se aparecieron" en el estado. Y, en un tono más económico, Trump continuó su arremetida. "Además, el costo de vida en New Hampshire está por los cielos, las facturas de la energía están entre las más altas del país...".

