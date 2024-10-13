Cómo los huracanes Milton y Helene pueden afectar a la campaña electoral entre Harris y Trump

Video Foro de Univision | Harris arremete contra la desinformación sobre las ayudas por los huracanes Milton y Helene

Un par de invitados no deseados y destructivos llamados Helene y Milton irrumpieron en las elecciones presidenciales de este año.

Dos huracanes consecutivos han alterado las agendas de la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, quienes han tenido que abordar preguntas sobre los esfuerzos de recuperación tras el azote de los devastadores ciclones.

Los dos huracanes han despertado cuestiones básicas sobre quién, como presidente, respondería mejor a los desastres naturales, un problema que antes algunos pasaban por alto. Y además, faltando apenas unas semanas para las elecciones del 5 de noviembre, las secuelas de los ciclones han alterado la mecánica de la votación en varios condados clave.

La vicepresidenta Harris está tratando de usar esto como una oportunidad para proyectar liderazgo. Apareció junto al presidente Joe Biden en las reuniones informativas y urgió cooperación bipartidista. El expresidente Trump busca por su parte atacar la labor de la administración y cuestionar sin evidencias si está negando la ayuda a las áreas republicanas.

A la presión se suma la necesidad de proporcionar más financiación a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), lo que requeriría que los republicanos de la Cámara de Representantes trabajen con la administración demócrata. Biden dijo el jueves que los legisladores deberían abordar la situación de inmediato.

“Lidiar con crisis consecutivas pondrá a FEMA bajo un mayor escrutinio y, por lo tanto, la administración Biden estará bajo la lupa en los días previos a las elecciones”, dijo Timothy Kneeland, profesor de la Universidad Nazareth en Rochester, Nueva York, que ha estudiado el tema.

“La vicepresidenta Harris debe empatizar con las víctimas sin alterar el cronograma de la campaña y brindar un mensaje consistente sobre la devastación generalizada que hace que el trabajo de FEMA sea más desafiante de lo normal”, agregó Kneeland.

Cómo Trump y Harris tratan de manejar las llegadas de los huracanes

Trump y Harris ya han ido por separado a Georgia para evaluar los daños del huracán y prometer apoyo. La vicepresidenta además ha visitado Carolina del Norte.

Todo esto ha hecho que los candidatos tuvieran que cancelar eventos de campaña en otros lugares, en un momento en que es un recurso valioso en las últimas semanas antes de cualquier elección. Tanto Georgia como Carolina del Norte son campos de batalla electoral, lo que aumenta las apuestas.

Las consecuencias de los huracanes también son evidentes durante los eventos de campaña de los candidatos.

El jueves, la primera pregunta que recibió Harris en el foro de Univision en Las Vegas fue precisamente sobre si la administración había hecho lo suficiente después de Helene y si los afectados por Milton tendrían acceso a ayudas, una señal de que el mensaje de Trump está teniendo éxito entre algunos votantes potenciales.

Harris ha denunciado el nivel de desinformación que circula por parte de los republicanos, pero su respuesta reveló la dinámica en juego a pocas semanas de una elección. "Tengo que enfatizar que este no es un momento para que la gente juegue a la política", dijo.

También el jueves, Trump abrió su discurso en el Detroit Economic Club elogiando a los gobernadores republicanos en los estados afectados y criticando a la administración Biden-Harris. "Han dejado que esas personas sufran injustamente", dijo sobre los afectados por Helene en Carolina del Norte.

Helene y Milton: el impacto en el proceso electoral

Las tormentas también han alterado el proceso de votación en algunos lugares. La Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte aprobó una resolución para facilitar el voto a las personas de los condados afectados. Florida permitirá a algunos condados una mayor flexibilidad para distribuir las papeletas de votación por correo y cambiar los lugares de votación en persona. Pero un juez federal en Georgia dijo el jueves que el estado no necesita reabrir el registro de votantes a pesar de las interrupciones causadas por Helene.

La tensión ha comenzado a superar la respuesta al desastre, y Biden dijo el miércoles y el jueves que Trump ha difundido falsedades que son "antiamericanas".

Como candidata demócrata, Harris de repente se ha convertido en una parte importante de la respuesta a los huracanes, un papel que tradicionalmente no ha involucrado a los vicepresidentes en administraciones anteriores. El jueves, participó virtualmente en una sesión informativa en el 'Situation Room' sobre Milton mientras estaba en Nevada para actividades de campaña.

Por su parte, Trump y sus aliados han aprovechado las consecuencias de Helene para difundir información falsa sobre la respuesta de la administración. Sus afirmaciones desacreditadas incluyen declaraciones de que las víctimas solo pueden recibir $750 en ayuda, así como acusaciones falsas de que los fondos de respuesta de emergencia se desviaron a los inmigrantes.

El expresidente dijo que la respuesta de la administración a Helene fue peor que la ampliamente criticada gestión de la administración de George W. Bush del huracán Katrina, que en 2005 provocó casi 1,400 muertes.

"Este huracán ha sido malo, Kamala Harris los ha dejado varados", dijo Trump en un mitin reciente en Juneau, Wisconsin. "Esta es la peor respuesta a una tormenta o una catástrofe o un huracán que hayamos visto jamás. Probablemente peor que Katrina, y eso es difícil de superar, ¿verdad?".

Cuando se le preguntó sobre qué estrategia había detrás del énfasis de Trump en la respuesta al huracán, la secretaria de prensa de la campaña, Karoline Leavitt, dijo que refleja un patrón de "liderazgo fallido" por parte de la administración Biden-Harris que también incluye la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y la seguridad en la frontera sur.

John Gasper, profesor de la Universidad Carnegie Mellon que ha investigado las respuestas del gobierno a los desastres naturales, dijo que las víctimas de las tormentas generalmente quieren asegurarse ante todo de recibir la ayuda que necesitan.

"Estos desastres esencialmente terminan siendo buenas pruebas de liderazgo para los funcionarios locales, estatales y federales en cómo responden", dijo.

Pero Gasper señaló que la política estadounidense se ha polarizado mucho y que son temas como la economía los que están dando forma a la campaña, de modo que el debate que actualmente genera tanta tensión entre Trump y la administración Biden-Harris podría no importar tanto el día de las elecciones.

“¿Definirá la elección? Probablemente no. Hay muchas otras cosas en juego”.

