¿Los planes económicos de Trump impulsarán la inflación? Esto es lo que piensan 16 premios Nobel de Economía

Economistas ganadores del Nobel advierten que un segundo mandato de Trump impulsaría la inflación: lo analizamos

Donald Trump y el Partido Republicano usan la narrativa de la economía como carta de triunfo de su mandato y un ataque directo a la gestión de Joe Biden, quien a pesar de tener indicadores positivos no ha logrado convencer a las personas en Estados Unidos de que el país marcha mejor que como lo recibió en 2021.

Pero 16 premios Nobel de Economía advirtieron en una carta divulgada por CBS News que un eventual segundo mandato de Trump podría impulsar la inflación, un dolor de cabeza del que el expresidente ha buscado repetidamente responsabilizar a Biden.

Mencionan los "presupuestos fiscalmente irresponsables" del exmandatario y reforzaron su opinión con investigaciones de instituciones no partidistas que han llegado a esa conclusión. La campaña de Biden está tratando de capitalizar esto a su favor, pero no parece estar teniendo gran éxito con los electores.

"A muchos estadounidenses les preocupa la inflación, que se ha desacelerado notablemente rápido. Existe, con razón, la preocupación de que Donald Trump reavive esta inflación con sus presupuestos fiscalmente irresponsables", alerta la misiva firmada por estos economistas de peso, entre los que figuran nombres como Joseph Stiglitz.

La advertencia llega en un momento en que, si bien la inflación se ha enfriado desde el punto máximo alcanzado en junio de 2022, la Reserva Federal mantiene su tasa de interés de referencia en su nivel más alto en dos décadas para desacelerarla todavía más. A pesar del alivio que ha dado el repunte de los precios, la mayoría de las personas en el país sigue sintiendo pesimismo en torno a la economía y 6 de cada 10 la califican como 'mala' o 'muy mala', según una reciente encuesta de CBS News.

La carta hace referencia a investigaciones de Evercore, Allianz, Oxford Economics y Peterson Institute, que en general apuntan a que la agenda de Trump contiene políticas potencialmente inflacionarias como la imposición de nuevos aranceles, el recorte de impuestos y las deportaciones masivas de inmigrantes.

Trump ha prometido imponer un arancel general del 10% sobre todas las importaciones y también ha dicho que espetaría aranceles mínimos del 60% a los productos chinos. Estos planes arancelarios añadirían $1,700 al gasto anual de la familia media en Estados Unidos, de acuerdo con una investigación de Peterson Institute.

¿Cómo se puede ver afectado tu bolsillo con el aumento de los aranceles a China? Te explicamos

De aranceles a recortes de impuestos: los planes de Trump en otro eventual mandato

Al mismo tiempo, el expresidente ha prometido recortes de impuestos a las empresas estadounidenses, del 21% al 20%, y ha dicho que quiere eliminar los impuestos sobre los salarios con propinas para los trabajadores de las industrias del ocio y la hostelería. También ha dicho que podría presionar a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés.

Pero analistas económicos advirtieron que estas políticas provocarían un aumento en los impuestos a los consumidores estadounidenses e inflarían los precios.

Otro aspecto que podría tener un impacto negativo en la economía es la deportación masiva de inmigrantes como ha prometido en su campaña electoral. Esto reduciría la fuerza laboral y crearía más competencia entre los empleadores, que podrían subir los salarios y causar un efecto dominó en el que se azuzaría la inflación.

Los 16 premios Nobel también apuntaron en su carta a la estabilidad política y las buenas relaciones con otros países como una fuente de éxito económico, que podrían quedar ensombrecidas en otra presidencia del magnate.

"Entre los determinantes más importantes del éxito económico se encuentran el estado de derecho y las certezas económica y política. Para un país como Estados Unidos, que mantiene relaciones profundas con otros países, ajustarse a las normas internacionales y tener relaciones normales y estables con otros países también es un imperativo. Donald Trump y los caprichos de sus acciones y políticas amenazan esta estabilidad y la posición de Estados Unidos en el mundo", escribieron.

"El resultado de esta elección tendrá repercusiones económicas durante años y, posiblemente, décadas por venir. Creemos que un segundo mandato de Trump tendría un impacto negativo en la posición económica de Estados Unidos en el mundo y un efecto desestabilizador en la economía interna de Estados Unidos", agregaron.

Lo que consideran sobre la agenda económica de Biden

Los economistas consideraron que la agenda de Biden "es muy superior" a la de Trump, aunque sin dar detalles precisos. "Si bien cada uno de nosotros tiene puntos de vista diferentes sobre los detalles de las distintas políticas económicas, todos concordamos en que la agenda económica de Joe Biden es muy superior a la de Donald Trump", dice la misiva.

"En sus primeros cuatro años como presidente, Joe Biden promulgó importantes inversiones en la economía estadounidense, en infraestructura, manufactura nacional y clima. En conjunto, es probable que estas inversiones aumenten la productividad y el crecimiento económico, al mismo tiempo que reduzcan las presiones inflacionarias a largo plazo y faciliten la transición a la energía limpia", agregó el documento.

Los expertos celebraron también la sólida recuperación del mercado laboral bajo la presidencia de Biden.

La carta fue firmada por Joseph Stiglitz (2001), George A. Akerlof (2001), Sir Angus Deaton (2015), Claudia Goldin (2023), Sir Oliver Hart (2016), Eric S. Maskin (2007), Daniel L. McFadden (2000), Paul R. Milgrom (2020), Roger B. Myerson (2007), Edmund S. Phelps (2006), Paul M. Romer (2018), Alvin E. Roth (2012), William F. Sharpe (1990), Robert J. Shiller. (2013), Christopher A. Sims (2011) y Robert B. Wilson (2020).

