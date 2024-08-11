Harris dice que eliminará los impuestos sobre algunas propinas, algo que también prometió Trump

La vicepresidenta Kamala Harris prometió este sábado trabajar para eliminar los impuestos sobre las propinas que reciben los empleados de restaurantes y otras industrias de servicios, haciéndose eco de una promesa que hizo su oponente, el republicano Donald Trump, y marcando un raro ejemplo de superposición política de ambos partidos.

Harris hizo el anuncio en un mitin en el campus de la Universidad de Nevada, Las Vegas, donde la economía depende en gran medida de las industrias hotelera, de restaurantes y el entretenimiento. Trump prometió esencialmente lo mismo en su propio rally en la ciudad en junio, aunque es probable que ni él ni Harris puedan cumplirlo por completo sin acciones del Congreso.

"Es mi promesa a todos aquí que, cuando sea presidenta, continuaremos nuestra lucha por las familias trabajadoras de Estados Unidos", dijo Harris. "Incluyendo aumentar el salario mínimo y eliminar los impuestos sobre las propinas para los trabajadores de servicios y hostelería".

Poco después, Trump respondió en sus redes sociales y publicó que Harris “simplemente copió mi política de NO IMPUESTOS A LAS PROPINAS”. “La diferencia es que ella no lo hará, ¡solo lo quiere por motivos políticos!”, escribió el expresidente. “Esta fue una idea de TRUMP. Ella no tiene ideas, solo puede robarme”, agregó.

La campaña de Harris dijo después que, como presidenta, trabajaría con el Congreso para redactar una propuesta que limite los ingresos que pueden tener los llamados fondos de cobertura que operan en Wall Street y otra para aumentar el salario mínimo federal.

Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, llegaron a Nevada como la última parada de una campaña en cinco estados en disputa en la que su partido ha mostrado una energía renovada después de que el presidente Joe Biden abandonara la carrera y respaldara a Harris.

Este domingo, la vicepresidenta está llevando a cabo una recaudación de fondos en San Francisco que ya ha amasado más de $12 millones, dijo su campaña, con la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, entre los que hablarán.

Había más de 12,000 personas dentro del estadio de baloncesto del campus el sábado y, antes de que comenzara el evento, la policía local detuvo la entrada ya que había personas sintiéndose mal por el calor mientras esperaban afuera, con 109 grados Fahrenheit, para pasar por seguridad. Unas 4,000 personas esperaban afuera cuando cerraron las entradas.

Walz hizo referencia a eso durante su discurso, pero lo convirtió en una fila de aplausos al decirle a Nevada: "No se preocupen, vamos a volver mucho".

Harris busca apoyo de los votantes latinos

Como parte del viaje, Harris espera generar un mayor apoyo entre los votantes latinos. En 2020, Biden derrotó a Trump por un estrecho margen de 2.4 puntos porcentuales en Nevada.

El sindicato de trabajadores culinarios, con 60,000 miembros, anunció su apoyo a Harris. Alrededor del 54% de los miembros de ese gremio son latinos, el 55% mujeres y el 60% inmigrantes. El grupo también emitió una declaración en apoyo del pedido de Harris de un salario mínimo más alto y de "garantizar que no haya impuestos sobre las propinas para los trabajadores de servicios y hostelería".

Harris hizo su promesa de eliminar los impuestos a las propinas como parte de un llamamiento más amplio para fortalecer a la clase media del país, aprovechando un tema que fue pieza central de la ahora extinta candidatura de reelección de Biden. “Creemos en un futuro en el que bajemos el costo de vida de las familias estadounidenses para que tengan la oportunidad, no solo de sobrevivir, sino de salir adelante”, afirmó.

AP VoteCast reveló en 2020 que el 14% de los votantes de Nevada eran hispanos y que Biden obtuvo el 54% de sus votos. Su margen entre los votantes hispanos fue ligeramente mejor a nivel nacional, una señal de que los demócratas no pueden dar por sentado este bloque de votantes.

“Hay una energía increíble aquí entre los estudiantes universitarios y los miembros de la comunidad que se están uniendo para apoyar y escuchar a nuestra próxima presidenta, Kamala Harris”, dijo Imer Céspedes-Alvarado, de 21 años. Estudiante de ciencias políticas en la UNLV, Céspedes-Alvarado es un ciudadano estadounidense de primera generación que pasó su infancia en Costa Rica antes de tomar la difícil decisión a los 16 años de regresar solo a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

Kamala Harris y el tema migratorio

La vicepresidenta también prometió abordar la inmigración, inclinándose fuertemente sobre el tema como lo hizo la noche anterior durante un mitin en Arizona. “Sabemos que nuestro sistema de inmigración está roto y sabemos lo que se necesita para arreglarlo”, dijo Harris en Las Vegas. También apoyó una “vía ganada a la ciudadanía” para algunas personas que se encuentran en el país ilegalmente y criticó a Trump, de quien dijo que “habla mucho sobre seguridad fronteriza pero no actúa”.

En las últimas semanas, la vicepresidenta ha intentado aprovechar la ofensiva política en un tema que Trump y los principales republicanos han utilizado con frecuencia para criticarla a ella y a la administración Biden. Al hacerlo, Harris espera abrir una brecha con los republicanos.

Debido a que la cartera de la vicepresidenta en la administración Biden incluía las causas profundas de la migración, y debido a algunos de sus comentarios antes de las elecciones de 2020, muchas voces importantes del Partido Republicano han tratado de retratarla como débil en la frontera sur y facilitadora de la inmigración ilegal. El propio Trump ha dicho de Harris: “Como zar fronteriza, ha sido la peor zar fronteriza de la historia, de la historia mundial”.

El expresidente propuso deportaciones masivas si regresa a la Casa Blanca, pero AP VoteCast descubrió en 2020 que casi 7 de cada 10 votantes de Nevada dijeron que a los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos se les debería ofrecer la oportunidad de solicitar un estatus legal.



