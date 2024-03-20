Gobierno de Biden anuncia histórica regulación que incentiva producción de autos híbridos y eléctricos

Video Proponen que el 67% de autos nuevos vendidos en 2032 en el país sean eléctricos, ¿tenemos la estructura para lograrlo?

El gobierno del presidente Joe Biden emitió este miércoles una de las regulaciones para combatir el cambio climático más importantes en la historia de Estados Unidos. Se trata de una regla diseñada para garantizar que la mayoría de los automóviles de pasajeros y camionetas ligeras nuevos vendidos en Estados Unidos sean totalmente eléctricos o híbridos para el año 2032, es decir en menos de ocho años.

Los nuevos límites de contaminación por dióxido de carbono provenientes de los tubos de escape de los automóviles propuestos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) buscan transformar el mercado automovilístico del país de una forma que ya es considerada revolucionaria por los cortos lapsos de tiempo que se están estableciendo.

La regulación cuenta con el apoyo de los fabricantes de vehículos

PUBLICIDAD

La norma de la EPA constituye la regulación climática de mayor alcance de la presidencia Biden hasta el momento y requeriría que los fabricantes de automóviles aumenten las ventas de vehículos eléctricos y al mismo tiempo reduzcan las emisiones de carbono de los modelos impulsados por gasolina.

Aún así, la norma es menos exigente que la regulación propuesta el año pasado ya que los fabricantes de automóviles no necesitarán aumentar drásticamente las ventas de vehículos eléctricos hasta después de 2030, lo cual constituye una concesión a las preocupaciones de los sindicatos sobre la rápida transición a vehículos eléctricos contenida en la propuesta.

A diferencia de la propuesta, la norma permite a los fabricantes alcanzar las metas impulsando las ventas de los cada vez más populares vehículos híbridos enchufables además de los vehículos totalmente eléctricos.

La nueva regla permite que los fabricantes cumplan con los objetivos de adopción de autos eléctricos haciendo que los mismos representen el 67% de las ventas de automóviles nuevos en 2032, o alternativamente, haciendo que los vehículos eléctricos constituyan el 56% de las ventas totales de vehículos y que los autos híbridos enchufables alcancen el 13%.

A pesar de las concesiones, al igual que la propuesta, la norma final sigue evitando la emisión de 7,200 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono a la atmósfera hasta 2055, y reducirá las partículas finas y los óxidos de nitrógeno, lo cual se espera que evite hasta 2,500 muertes prematuras por contaminación del aire anualmente a partir de 2055, según la EPA.

PUBLICIDAD

La regulación anunciada cuenta con el apoyo de la Alianza para la Innovación Automotriz, un grupo comercial cuyos miembros incluyen a Ford, General Motors, Stellantis y Toyota.

El presidente y director ejecutivo de la alianza, John Bozella, dijo en un comunicado que "moderar el ritmo de adopción de vehículos eléctricos en 2027, 2028, 2029 y 2030 fue la decisión correcta", dijo John Bozzella. "Estos objetivos ajustados para los vehículos eléctricos (que siguen siendo un objetivo ambicioso) deberían dar al mercado y a las cadenas de suministro la oportunidad de ponerse al día" añadió el ejecutivo.

A pesar de una baja en el ritmo de adopción de los vehículos eléctricos en los últimos meses en Estados Unidos, que ha llevado a algunos fabricantes a disminuir sus metas de producción, el crecimiento de su porción en el mercado automotriz estadounidense sigue siendo importante.

En 2023 se vendió un récord de 1.2 millones de vehículos eléctricos en el país, elevando la participación de los mismos en el mercado automotriz del 5.9% en 2022 al 7.6% en 2023.

Según datos de Cox Automotive, el precio de los vehículos eléctricos también ha caído significativamente al punto que ahora sus precios están casi a la par de los de los automóviles con motor de combustión interna.

La nueva regulación refleja las negociaciones entre el gobierno de Biden y el UAW

La norma del miércoles se produce después de tensas negociaciones entre el sindicato de trabajadores automotrices, United Auto Workers (UAW), y el gobierno de Biden sobre los efectos en la fuerza laboral de la transición a los vehículos eléctricos.

PUBLICIDAD

En septiembre, el UAW lanzó una huelga histórica contra los tres mayores fabricantes de automóviles de Detroit: Ford, General Motors y Stellantis. Los trabajadores advirtieron que el aumento de los vehículos eléctricos podría eliminar empleos bien remunerados en la industria automotriz, ya que muchas plantas de vehículos eléctricos se están construyendo en estados del sur que son menos amigables con los sindicatos.

La regulación propuesta por la EPA en abril exigía que los vehículos eléctricos constituyeron el 67% de todas las ventas de automóviles nuevos de pasajeros y camionetas livianas para 2032, lo que llevó al presidente de la UAW, Shawn Fain, a decir que el UAW aún no había decidido respaldar la reelección de Biden por “preocupaciones con la transición a los vehículos eléctricos”.

Sin embargo, después del apoyo de Biden a la huelga de la UAW en septiembre y de que la EPA señalara que relajaría el cronograma de adopción de vehículos eléctricos en su norma , la UAW ha dado señales de acercamiento a Biden.

El expresidente Donald Trump, presunto candidato presidencial republicano ha criticado los objetivos de Biden en materia de vehículos eléctricos y prometió eliminar la norma de la EPA el segundo día de su segundo mandato, si llega a ser reelegido.