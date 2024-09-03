Quién gana y quién pierde dinero con las propuestas económicas de Harris y Trump

Video Elecciones en EEUU: ¿quién está conquistando más el voto de los trabajadores, Donald Trump o Kamala Harris?

Cómo impactarán las propuestas económicas de Kamala Harris y Donald Trump en los hogares es según encuestas lo más importante para los votantes en Estados Unidos. Desde las promesas de más beneficios tributarios de ambos candidatos hasta la amenaza de aranceles que ha hecho el expresidente republicano, dos informes* arrojan luz sobre el costo que tendrían en nuestros bolsillos.

En esta nota explicamos las principales promesas económicas de Harris y Trump y el costo que tendrían en conjunto en el caso de eventuales gobiernos suyos. Los análisis solo abordaron las promesas con detalles suficientes como para estimar adecuadamente su potencial costo.

Las propuestas económicas clave de Kamala Harris: centradas en los impuestos y la vivienda

Harris propuso elevar los montos del crédito a $3,600 para los pequeños de 5 años o menos, a $3,000 para los menores que tienen más de 5 años y a $6,000 para los bebés en su primer año de vida. Algunas de estas cifras replicarían la mejora puntual que se hizo durante la pandemia.

Una mejora permanente para las personas que no tienen hijos y son elegibles al Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo: es un crédito del IRS disponible para algunos contribuyentes, que aumenta dependiendo de la cantidad de hijos que hay en el hogar. Los hogares con hijos reciben un crédito significativamente más alto que los hogares que no tienen. Por ejemplo, un hogar con un hijo recibirá un crédito de hasta $4,213 en este año tributario 2024. Un hogar sin hijos podrá recibir un crédito de solo hasta $632, de acuerdo con datos del IRS.

Harris propuso elevar la cantidad del crédito por ingresos del trabajo que pueden recibir los hogares a cerca del nivel que se dio de forma temporal durante la pandemia: hasta $1,502 en 2021, según datos del IRS.

Una mejora permanente al crédito que ayuda a algunas personas a afrontar el pago del seguro médico: una mejora temporal al Crédito Tributario de Prima hizo que más personas que compran un seguro médicos en el mercado de seguros puedan reclamar este crédito. La organización de corte progresista Center on Budget and Policy Priorities estimó en un análisis que las personas acogidas a este crédito han ahorrado cerca de $700 en 2024 y que sus primas mensuales de seguro médico han bajado casi 32% cuando se comparan con las del 2021.

$25,000 como pago inicial para que algunas personas puedan comprar su primera vivienda: de esta promesa faltan detalles, pero uno de los análisis tomó como punto de partida un proyecto de ley similar presentado por el gobierno de Joe Biden. Ese proyecto de ley iba enfocado a "los compradores de primera generación cuyas familias no se han beneficiado de la creación de riqueza generacional asociada con tener una casa". Ese proyecto estimaba ayudar a unas 400,000 familias a adquirir su primer hogar.

Un alza en los impuestos que pagan las corporaciones: Harris propuso elevarlo a 28%, desde el actual 21%.

Quién gana y quién pierde con las promesas económicas clave de Harris

Casi todos tendrían un aumento en sus ingresos en 2026 (después de impuestos) si estas propuestas entran en vigor, de acuerdo con el análisis Budget Model de Penn Wharton de la Universidad de Pensilvania.

Los hogares con ingresos* en torno a los $16,000 tendrían un aumento de $2,355 en sus ingresos en el año. Los hogares con ingresos en torno a los $75,000 tendrían un aumento de $2,165 en sus ingresos.

Saldrían perdiendo las personas con ingresos altos que se ubican en el llamado primer 1% de los contribuyentes (el 'top 1%') o por encima de ese umbral. Un reporte de la Tax Foundation explicó el año pasado que las personas en ese primer 1% tienen un ingresos tributable de unos $550,000 o más al año.

Esas personas en el 'top 1%' perderían $8,965 en el año, según el análisis.

Las propuestas clave de Donald Trump: enfocadas en los impuestos y aranceles

Hacer permanentes los cambios de una ley de su gobierno en 2017: la ley Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) modificó casi todas las escalas tributarias de los individuos (o lo que se conoce en inglés como 'tax brackets'), pues redujo cinco de las siete existentes. Esa ley también duplicó la llamada 'deducción estándar' que permite reducir la cantidad de ingresos por la que se pagan impuestos, duplicó el monto del Crédito Tributario por Hijo a $2,000 y creó el Crédito Tributario por Otros Dependientes de $500, clave porque lo pueden reclamar algunas personas con números de ITIN. En esta nota lo explicamos a fondo.

Que las personas que reciben el Seguro Social no paguen impuestos por ese beneficio: según la Administración del Seguro Social, cerca del 40% de quienes reciben ya su cheque del Seguro Social deben pagar impuestos por ellos.

Por ejemplo, una persona con ingresos de $25,000 a $34,000 debe pagar impuestos por la mitad de los beneficios que recibe del Seguro Social. Quienes ganan más de $34,000 tiene que pagar impuestos por hasta el 85% de sus beneficios del Seguro Social.

Reducir los impuestos a las corporaciones: a un 15%, desde el actual 21%.

Imponer posiblemente aranceles del 60% a las importaciones desde China y aranceles de entre 10% a 20% a las que vengan del resto de países: en este punto es importante resaltar que para un presidente es más fácil fijar aranceles que modificar los impuestos, pues estos últimos deben pasar por la aprobación del Congreso.

Quién gana y quién pierde con las promesas económicas clave de Trump

Si se toma en cuenta solo el aspecto de los impuestos, el análisis Budget Model de Penn Wharton encontró que todo el espectro de contribuyentes tendría un aumento en sus ingresos, aunque en algunos casos menores a los que tendrían bajo las propuestas de Harris.

Los hogares con ingresos en torno a los $16,000 tendrían un aumento de $320 en sus ingresos en 2026. Los hogares con ingresos en torno a los $75,000 tendrían un aumento de $1,740 en sus ingresos ese año.

Los hogares en el 'top 1%' ganarían $47,220 en 2026.

Pero, si se toma en consideración el asunto de los aranceles que podrían encarecer el costo de algunos bienes, un análisis del Tax Policy Center de Urban Institute y Brookings Institution halló que "imponer un arancel general del 20% a las importaciones junto con un arancel del 60% a China costaría más de $2,600 al año a un hogar en el nivel de ingresos promedio de Estados Unidos".

*Los informes tomados en cuenta en esta nota son: Budget Model de Penn Wharton de la Universidad de Pensilvania y un reporte divulgado a fines de agosto por Peterson Institute for International Economics. Y, para desglosar los niveles de ingresos de los hogares, tomamos como referencia los niveles de ingresos más recientes del Tax Policy Center de Urban Institute y Brookings Institution.

