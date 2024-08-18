Mejorar el crédito por hijo: un tema que reflota en las campañas electorales y que fue rechazado hace poco en el Congreso

Aquí explicamos al detalle qué es el Crédito Tributario por Hijo, quiénes pueden pedirlo, qué propone Harris para mejorarlo y qué pasó en el Congreso con un reciente proyecto de ley para modificarlo parcialmente.

Qué es el Credito Tributario por Hijo que Kamala Harris propuso mejorar

Es un crédito tributario disponible para los menores de 17 años y que da hasta $2,000 por cada menor elegible. Es clave saber que el Crédito Tributario por Hijo puede generar un reembolso, dependiendo del caso particular del contribuyente. Sin embargo, la ley permitió en la temporada de impuestos 2024 (la más reciente) un reembolso máximo de $1,600 por menor dependiente, no por los $2,000 completos.

Un menor es elegible si tenía menos de 17 años al final del año tributario que se usará en la declaración de impuestos, si puede ser reclamado como dependiente en una declaración de impuestos y si vivió más de la mitad del año con la persona que tiene previsto reclamar este crédito, entros otros requerimientos que se aconseja revisar con el IRS. Muy importante, solo los menores con un número de Seguro Social son elegibles a este crédito.

Cómo propone Harris ampliar el Crédito Tributario por Hijo

En esencia, Harris propone dos cambios clave. El primero es elevar a $6,000 el monto del crédito que se puede reclamar por un hijo o dependiente elegible que tenga menos de 1 año. Es decir, propone subir el monto que potencialmente se puede reclamar de $2,000 a $6,000.

La campaña de Harris la catalogó como una "expansión histórica" que ayudará a las familias cuando los gastos en un hijo son "los mayores" y "muchos padres se ven obligados a perder ingresos porque se toman tiempo de baja en sus trabajos".

El otro cambio que propone Harris es elevar a hasta $3,600 las cantidades del crédito por hijo, un número que recuerda al monto que se dio temporalmente durante la pandemia. En este entonces, los paquetes de ayuda permitieron entregar hasta $3,600 por cada menor elegible, dependiendo su edad. En ese tiempo también se repartió el crédito por hijo en cheques mensuales, algo que no está puesto sobre la mesa en este momento.

Qué pasó en el Congreso con una reciente propuesta para mejorar este crédito

El plan para mejorar el crédito por hijo era parte de un proyecto de ley más amplio. En lo que respecta al crédito en específico, el proyecto planteaba que las familias elegibles pudiesen recibir un reembolso mayor al reembolso máximo de $1,600 actual. También propuso que las familias de bajos recursos que paradójicamente no pueden reclamar el monto máximo de este crédito (los $2,000 que mencionamos más arriba) pudiesen hacerlo.

El plan murió en el Senado a inicios de agosto ante la oposición republicana. El proyecto no alcanzó los 60 votos necesarios, pues se quedó 48 a 44. Tres republicanos, Josh Hawley por Missouri, Markwayne Mullin por Oklahoma y Rick Scott por Florida se unieron a los demócratas. El líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell, dijo que la propuesta significaba "dinero en efectivo en lugar de un alivio a los contribuyentes que trabajan".

Se opusieron también Joe Manchin por West Virginia y Bernie Sanders por Vermont, independientes que usualmente votan a tono con los demócratas, de acuerdo con un reporte de la agencia AP.

Un análisis del centro de corte progresista Center on Budget and Policy Priorities estimó hace unos meses que la mejora propuesta, de haber sido aprobada, hubiese beneficiado potencialmente a 16 millones de niños en Estados Unidos.

Harris no ha sido la única en abordar el asunto del crédito por hijo. El candidato a vicepresidente republicano, JD Vance, también ha hablado al respecto. No fue hace unas semanas al Senado cuando se llevó a votación el plan para mejorar el crédito, pero ha dicho que le gustaría "ver un crédito por hijo de $5,000" sin dar mayores detalles.

