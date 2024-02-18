¿Biden o Trump? ¿Cuáles son los intereses de Rusia y China en las elecciones de EEUU?

Video Trump cuestiona el compromiso de defensa mutua de los miembros de la OTAN: analizamos sus comentarios

Las posibilidades de una revancha entre el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump en las elecciones de noviembre hacen que tanto aliados como adversarios de Estados Unidos en el mundo se preparen para lo que viene. Ya sea continuidad o giro drástico.

Es que el primer mandato del republicano sacudió la arena internacional al enfriar las tradicionalmente cálidas relaciones con sus aliados de la OTAN y con los tradicionales socios europeos. Se burló de líderes de algunas naciones amigas, como Angela Merkel de Alemania al tiempo que elogió a líderes autoritarios como el líder ruso Vladimir Putin, quien tiene una tensa relación con Europa y ha calificado a Xi Jinping de China de “brillante” y a Viktor Orbán de Hungría de “gran líder”.

Luego de la elección de 2020, en la que Biden venció a Trump, el demócrata comenzó de a poco a volver al cauce habitual de las relaciones internacionales. Por eso, a algunos de los aliados de EEUU les preocupa la perspectiva de un segundo mandato de Trump y que con él se reaviven las tensiones mientras que otros estarían contentos con la posibilidad de su regreso.

Pero, ¿qué esperan los 'archienemigos' de Estados Unidos de las elecciones 2024? ¿Cuáles son los intereses de Rusia y China en el resultado de los comicios de noviembre?

¿Qué quiere (y qué dice que quiere) Putin en las elecciones 2024?

Luego de los comicios de 2016, cuando Trump le ganó a Hillary Clinton, Putin dijo públicamente que él prefería la victoria del republicano. En esa elección, Rusia fue acusada de interferencia en la campaña por las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Grupos asociados a la inteligencia rusa difundieron en redes sociales mensajes y desinformaciones para agitar los ánimos en el electorado y generar desconfianza en el proceso democrático. Putin ha negado las acusaciones.

De cara a las elecciones de 2024, Putin dijo públicamente que ahora prefiere a Biden. ¿Será cierto?

Video ¿Trump o Biden como presidente de EEUU? Esta es la respuesta de Putin

Putin está trabado en una guerra en Ucrania desde hace dos años, en buena parte, por lo que él considera una amenaza a su esfera de influencia con el avance de la alianza militar OTAN, que conglomera a las fuerzas occidentales y a la cual Ucrania aspiraba a ingresar. Y de los dos aspirantes a la Casa Blanca, es Trump el que representa más amenaza para la OTAN.

Trump dijo en sus discursos de campaña que se opone a los miles de millones que EEUU gasta en la alianza cuyo apoyo ha sido fundamental para la resistencia de Ucrania contra la invasión rusa. Dijo en un mitin de campaña que, como presidente, había advertido a los aliados de la OTAN que alentaría a Rusia a “hacer lo que quisiera” con los países que no pagaran su participación en la alianza. Trump también escribió que EEUU debería poner fin a todas las donaciones de ayuda exterior y reemplazarlas con préstamos.

Ante tales declaraciones, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que Trump corría el riesgo de poner en peligro a las tropas estadounidenses y sus aliados. "Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos", dijo.

En las antípodas está Biden, que tras ganar en 2020, se estrenó en la arena internacional con su "EEUU está de regreso", como contraste al aislacionismo que proponía su antecesor. El presidente ha hecho del apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia una prioridad. Al punto que los republicanos del Congreso han bloqueado la ayuda militar a Ucrania, atándola a una reforma de inmigración y de la seguridad fronteriza.

Sea Trump o Biden, el próximo presidente podría fácilmente verse consumido por múltiples desafíos internos con un Congreso estancado. Por eso, entre los aliados resuena la idea de organizarse, sin necesariamente contar con EEUU como el tradicional líder. Putin, mientras tanto, ha estado reforzando los vínculos con China, Irán y Corea del Norte y tratando de socavar el apoyo internacional a Ucrania.

¿Y qué quiere China?, la gran preocupación de EEUU

Si la principal prioridad de Washington es Estados Unidos, la segunda es China, dijo Emmanuel Macron, presidente francés. Es que los frentes con Rusia tienen que ver más con la defensa y la geopolítica, pero los factores en juego con China están relacionados, además, con un duelo de gigantes económicos. China es la segunda mayor economía del mundo, detrás de EEUU, y uno de los mayores socios comerciales.

Video ¿Donald Trump no quiere una solución a la crisis migratoria para usarla en su campaña? Lo debatimos

En el frente de la medición de fuerzas, Pekín sigue de cerca el tema de la ayuda para Ucrania porque hay un mensaje clave, según dijo el jefe de la OTAN.

Tras dos años de ayuda a Ucrania, muchos republicanos se han mostrado reacios a seguir apoyando a Kiev, diciendo que no ven hacia donde va el conflicto con Rusia. El último paquete impulsado por los demócratas para ayudar a aliados, incluye ayuda a Ucrania, Israel y... Taiwán.

Por eso China, que reclama la isla autónoma de Taiwán y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr este control, está observando si se está agrietando el apoyo occidental a Ucrania. Hay quienes señalan que, esa erosión del apoyo a Ucrania puede ser el impulso que China espera para emprender acciones militares en Taiwán.

Y Trump, el casi seguro candidato republicano, es el artífice del bloqueo que los legisladores republicanos están haciendo a la ayuda a Ucrania.

El candidato que ganó las elecciones del 13 de enero en Taiwán ha sido señalado por China como el que causará "guerra y declive". EEUU reconoce diplomáticamente a China, pero es socio clave de Taiwán y su principal suplidor de armas. Y China mantiene una presencia militar casi diaria alrededor de la isla.

China: guerra económica y aranceles

"Desacoplarse" de China es un tema recurrente del gobierno de Biden, pero también por sus rivales republicanos. ¿Hay desacoplamiento? Los datos comerciales sugieren que el mayor socio comercial de Washington durante una década ha sido suplantado por México y está viendo reducir su participación de mercado.

Sin embargo, las cadenas de suministro son cada vez más complejas y los flujos comerciales entre las dos economías más grandes del mundo no son tan fáciles de entender. En términos absolutos, las importaciones chinas no han caído tanto, pero en la cuota de mercado, la caída es significativa. La participación de China en las importaciones estadounidenses cayó del 22% en 2017 al 16%, según Caroline Freund, economista especializada en comercio internacional de la Universidad de California citada por la agencia AFP.

Los datos publicados por el Departamento de Comercio de EEUU muestran un aumento más marcado de las importaciones mexicanas, beneficiándose en particular del acuerdo T-MEC entre EEUU, México y Canadá.

También otros países, como Vietnam, también se están beneficiando en el Pacífico. Vietnam ha visto dispararse sus exportaciones a EEUU hasta convertirse en uno de sus principales socios, aunque la mayoría de las operaciones son en realidad montaje final, que suele ser la etapa en la que se aplica la etiqueta "made in". Y así, las empresas chinas pueden a veces eludir las restricciones comerciales.

Esto ha tenido un efecto en cadena, con la inversión china en México aumentando considerablemente, lo que genera preocupación en Washington. Durante una visita a México en diciembre, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de EEUU acordó con la ministra de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, establecer un grupo de trabajo para evaluar la inversión china.

¿ Qué medidas podría tomar Trump si es elegido presidente de EEUU? ¿Le convendría a China que gane Biden o que gane Trump? Los aranceles y la guerra comercial con China comenzaron con el republicano. Y parece ser que si llegara a la Casa Blanca, Trump buscaría ir en la misma dirección. "Cuando las empresas llegan y venden sus productos en Estados Unidos, deberían pagar automáticamente, digamos, un 10%", declaró el expresidente en Fox.

Sin embargo, esa relación signada por aranceles y tensiones, poco cambió bajo el gobierno de Biden, quien continuó la postura dura de su predecesor.

La tensión en Medio Oriente: Rusia, China y su amigo, Irán

Las elecciones de 2024 llegan con una sangrienta guerra en Gaza que ha cobrado más de 27,000 vidas, luego de que Israel lanzara su represalia por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, en el que murieron más de 1,100 personas y permanecen secuestrados unos 130.

La política de EEUU de apoyo irrestricto a Israel se sostiene no importa qué partido gobierne. Pero los demócratas son los que suelen poner algunos límites más severos a Israel, en especial con sus prácticas de construcción de asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados. Por ejemplo, Itamar Ben-Gvir, ministro de seguridad nacional de extrema derecha de Israel, dijo que Biden no estaba dando “respaldo total” y que “si Trump estuviera en el poder, sería bien diferente”.

En la región, Irán es el archienemigo de Israel y, por añadidura, de EEUU. Irán es el que da apoyo a diferentes grupos, como Hezbollah en el Líbano, que están en eterna tensión con Israel. E Irán es aliado de Moscú y Pekín.

Hasta el momento, China y Rusia se han mantenido mayormente al margen de la guerra en Gaza y las tensiones entre Israel y grupos respaldados por Irán. El Kremlin, muy cercano de Teherán, pidió una reducción de las tensiones en Oriente Medio, mientras que Pekín advirtió contra un "ciclo de represalias" .

“Para aquellos que dicen que el primer mandato (de Trump) no causó mucho daño al orden internacional, una respuesta es que sacó a Estados Unidos del acuerdo para frenar el programa nuclear de Irán. La aceleración por parte de Irán desde entonces lo ha dejado en el umbral de un estado con armas nucleares”, dijo durante un discurso Bronwen Maddox, directora del grupo de expertos en asuntos internacionales Chatham House.

Biden criticó la política de Trump hacia Irán, pero no ha logrado reconstruir relaciones con el país más hostil y poderoso de la región.

En este abrumador contexto mundial llegan las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. Justamente en noviembre pasado, un informe de la empresa de software Microsoft afirmó que Rusia, China e Irán probablemente llevarán a cabo sofisticados esfuerzos de influencia para los comicios. Se espera que los tres países traten de influir en la situación geopolítica a su favor y que los intentos sean con campañas de desinformación en plataformas de Internet distintas a las ya utilizadas en las elecciones de 2016 y 2020.

