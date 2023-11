Trump en Univision: lee la entrevista donde el expresidente habla del voto latino, política exterior y economía

DT: Bueno, incluso quieren hacer algo aún más tonto o lo que quieren hacer es darles a esos países miles y miles de millones de dólares estadounidenses de parte de los contribuyentes estadounidenses con la esperanza de que tendrán desarrollo económico y que el desarrollo económico impedirá que su gente venga a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué tontería es eso? Sabes, cuando asumí el control, tuvimos un problema. No pudimos enviar gente de regreso desde nuestro país. Cuando atrapábamos a MS13, no podíamos enviarlos de regreso a Honduras. No pudimos enviarlos de regreso a El Salvador. De dondequiera que vinieran, no pudimos llevarlos de regreso a Guatemala. U otras malas personas. Algunos verdaderos criminales. Quiero decir, estos son asesinos, algunas personas malas. Y cuando dije, sáquenlos de aquí, los quiero de regreso a sus países, entraron dos generales y me dijeron, señor, que no aceptarán su regreso. Bloquean todos los aeropuertos. Tienen aviones en sus aeropuertos. Bloquean las carreteras, pero no podemos devolverlos. Hace años que no podemos. El presidente Obama no pudo enviarlos, no tenía sentido. Biden y Obama no pudieron. El presidente Bush no pudo. Dije: ¿En serio? ¿Entonces simplemente no los dejan entrar? No, no los quieren. No quieren MS13 en su país porque son gente inteligente. Entonces les dije: Bueno, esto es lo que deben hacer. ¿Cuánto dinero les pagamos a esos países? 750 millones de dólares al año. Dije, eso es mucho. Dígales que ya no les pagaremos a sus morosos. Decirles que ya no iban a pagar a esos países. No les vamos a dar $0.10. Y dijeron: Vaya, eso es algo difícil. Dije: Está bien. Sólo díselo. Entonces les informamos y dejamos de pagar. Detuvimos el pago de todo ese dinero que llegaba a esos países. A la mañana siguiente, recibí una llamada de los tres presidentes y me dijeron: Presidente Trump, ¿hay algún problema? Dije: Sí, hay un problema. No están aceptando a las personas que enviaste a nuestro país, porque ellos las enviaron. Indirectamente o directamente, dije: No los aceptas y no lo has hecho en muchos años. Y mi gente ni siquiera los devuelve porque tú no los recibes. Ya no te pagaremos nada. No te daremos dinero. Olvídalo. Dijeron: "Pero nos encantaría recuperarlos". Nos encantaría tener a los MS13 de regreso en nuestro país. Fue tan fácil. Me tomó una llamada telefónica. Tres llamadas, una llamada telefónica con cada uno. Literalmente se hizo con una llamada telefónica a cada uno de esos tres países. Pero también hubo otros países. Y dejamos de dar tanto dinero a tantos países, es algo ridículo. Pero lo damos, no lo sé. Lo damos sólo porque se convirtió en un hábito. Es como un mal hábito. Pero dije que les estamos dando dinero y ellos envían a sus malas personas y nosotros nos las quedamos. Dije: Esto es lo que haces. Lo terminas. Tan pronto como lo terminaron, recibí una llamada dentro de los 5 minutos de esa llamada, a cada uno de esos países y enviamos a MS13 y a los pandilleros y otras personas, gente horrible fuera de los Estados Unidos, de regreso a sus países por decenas de miles. Nos deshicimos de 10,000 pandilleros de la MS13 y no pudimos hacerlo. Ya sabes, ellos no lo hicieron. Quieren ser políticamente correctos con otros países. Entonces todos se estaban aprovechando de nosotros y yo no dejaría que eso sucediera.