Donald Trump parece inclinado a nominar a Marco Rubio como secretario de Estado, según reportes

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombrará al senador por Florida Marco Rubio como secretario de Estado, según reportaron varios medios este lunes.

De acuerdo con The New York Times y CNN, la decisión no es definitiva y Trump aún podría cambiar de opinión en el último minuto. Sin embargo, varias fuentes les confirmaron que el magnate se ha decidido finalmente por Rubio, a quien incluso consideró como posible candidato a vicepresidente.

Según CNN, Trump se inclinaba inicialmente por Ric Grenell, exembajador de EEUU en Alemania y exdirector interino del servicio de inteligencia nacional. Sin embargo, habría cambiado de opinión a lo largo del día tras mantener varias llamadas y conversaciones con aliados del senador de Florida.

En la última semana, el nombre de Rubio ha sido mencionado constantemente como uno de los favoritos para dirigir la diplomacia estadounidense.

Compañeros republicanos en Florida dieron por seguro el nombramiento al felicitar a Rubio en redes sociales.

"¡Felicidades a nuestro secretario de Estado Marco Rubio, quien será el líder hispano de más alto rango en la historia de los Estados Unidos! ¡Vientos de libertad se aproximan a Cuba, Nicaragua y Venezuela!", tuiteó Carlos A. Gimenez, miembro de la Cámara de Representantes, quien no ocultó su "orgullo" y destacó que esta elección es un "gran honor para un cubanoamericano".

"Díaz-Canel, Maduro y Ortega deben tener pesadillas. Con Trump en la Casa Blanca y Marco en el Departamento de Estado, saben que los días de sus dictaduras están contados. Ya se respiran aires de libertad. Es hora de extirpar el cáncer del socialismo. ¡Ahora empieza lo bueno!", escribió por su parte María Elvira Salazar, también representante por Florida.

¿Cuál es la importancia del puesto de secretario de Estado que podría ocupar Marco Rubio y cuál es su postura en temas internacionales?

El Secretario de Estado de EEUU, que dirige la principal agencia de relaciones internacionales del gobierno estadounidense, es uno de los puestos más importantes en el ejecutivo del país.

Entre otras cuestiones, es responsable de implementar las decisiones de política exterior del presidente y asesorarle con respecto a asuntos de interés internacional. El secretario de Estado maneja las crisis internacionales y debe estar listo para responder a lo inesperado en cualquier parte del mundo.

En este aspecto, Rubio ha adoptado una postura de línea dura en materia de política exterior. Por ejemplo, es partidario de ejercer máxima presión sobre China e Irán y es favorable a acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia.

También critica duramente al gobierno castrista de Cuba, al venezolano Nicolás Maduro y al nicaragüense Daniel Ortega, y ha apoyado las sanciones impuestas a estos países.

De confirmarse su nombramiento, el también vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado y gran conocedor de temas internacionales sería el primer hispano en ocupar este cargo.

¿Cuál es la relación de Marco Rubio y Donald Trump?

Rubio fue rival de Trump en las primarias republicanas de 2016. En aquel entonces, ambos mantenían una relación tensa en la que incluso se dedicaron calificativos despectivos en público como parte de su enfrentamiento por la candidatura.

Pero su relación mejoró y pasaron de rivales a aliados, especialmente durante el primer mandato de Trump, con en el que trabajó sobre temas de América Latina.

Más recientemente, también fue un gran apoyo para conseguir ser reelegido como presidente en las elecciones del 5 de noviembre, especialmente entre el electorado latino.

De hecho, su nombre sonó con fuerza para ser candidato a vicepresidente como compañero de fórmula de Trump, aunque finalmente el magnate se decantó por JD Vance.

Hijo de trabajadores inmigrantes de Cuba, Rubio nació en Miami hace 53 años. Antes de ser elegido para el Senado en 2010, Rubio se desempeñó como comisionado de la ciudad de West Miami y como presidente de la Cámara de Representantes de Florida.

