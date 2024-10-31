Cambiar Ciudad
"Papi, nos han llamado peores que eso": campaña de Harris saca video en respuesta a los insultos a Puerto Rico en el mitin de Trump

La campaña de Kamala Harris publica un video en respuesta al insulto contra Puerto Rico lanzado en un mitin de campaña de Donald Trump, tildando a la isla de "basura". "¡Boricua! No somos basura, somos más", dice en español.

Univision
Video El video con el que Nicky Jam retira su apoyo a Trump: "Puerto Rico se respeta"

Días después de que un insulto contra Puerto Rico en un mitin de campaña de Donald Trump en Nueva York sacudiera la campaña presidencial de Estados Unidos, el equipo de Kamala Harris publica un video en respuesta, apelando a los votantes boricuas que pueden ser cruciales para ganar las elecciones.

"Papi, nos han llamado peores que eso. Y seguimos en pie", lanza en español el nuevo anuncio de campaña de Kamala Harris y Tim Walz.


El anuncio se llama "Somos Más", y se proyecta a partir de este jueves en los llamados estados péndulo, los más disputados en las elecciones presidenciales. La campaña demócrata indicó en un comunicado que este video se suma a los "esfuerzos de la campaña" para seguir mostrando "la elección que enfrentan los puertorriqueños y latinos en general".

"Una isla de basura... ¿Qué, qué?... Puerto Rico es una isla de científicos, poetas, educadores, estrellas y héroes... ¡Boricua! No somos basura, somos más. Y no tenemos miedo. Este 5 de noviembre, Trump entenderá que la basura de unos es el tesoro de otras... El último que ríe... ya tú sabe".

El acto de campaña de Trump del pasado domingo en el Madison Square Garden de Nueva York fue escenario de dichos peyorativos sobre los latinos, pero especialmente para los boricuas luego de que un comediante invitado se refiriera a la isla como "basura".

"No sé si lo sabías, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Sí, creo que se llama Puerto Rico", dijo el invitado Tony Hinchcliffe en el evento de campaña de Trump. El comentario desató una ola de indignación, no solo de demócratas, sino de todo el espectro político y más allá

Provocó que artistas puertorriqueños como Bad Bunny reaccionaran contra la campaña del republicano y que el reguetonero Nicky Jam dijera que "renuncia a cualquier apoyo a Donald Trump".

La mañana después del mitin de Madison Square Garden, líderes puertorriqueños y latinos en general criticaron los ataques y la retórica. El día después del mitin de Trump, la campaña de Harris lanzó un nuevo anuncio digital titulado 'Deserve Better' (Mereces algo mejor), centrado en lo que el equipo demócrata llama "el legado imperdonable de Trump de abandonar a la isla después del huracán María" y "los comentarios del Madison Square Garden".

Tras el revuelo causado, la campaña de Trump dijo en un comunicado que el dicho de que Puerto Rico es una “isla de basura” no representaban al expresidente. Luego, en un evento, Trump dijo que creía que "ningún presidente hizo más por Puerto Rico" que él mismo. Y dijo también a la cadena ABC News que no conocía al comediante Tony Hinchcliffe y que no escuchó los comentarios.

En un comunicado, la campaña de Harris dijo que suman "$370 millones... en reservas de avisos de TV, radio y medios digitales hasta el día de las elecciones, incluidas nuevas inversiones para llegar a los latinos de Pensilvania". El nuevo video se emitirá en estados en disputa en español, incluyendo Univision, Telemundo, WAPA América, etcétera y en plataformas digitales como El Nuevo Día y YouTube.

