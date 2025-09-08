Corte de apelaciones se niega a anular veredicto que obliga a Trump pagar $83.3 millones en juicio por difamación a E. Jean Carroll

Video Trump lanza una nueva advertencia, ¿hay riesgo de que se repita un incidente como el del Capitolio?

Una corte federal de apelaciones se negó este lunes anular un veredicto del jurado que ordenó al presidente Donald Trump pagar una indemnización de $83.3 millones por dañar la reputación de la escritora E. Jean Carroll en 2019al negar su denuncia de violación.

La corte en Manhattan rechazó el argumento de Trump de que el veredicto de enero de 2024 debía ser anulado porque merecía inmunidad presidencial frente a la demanda de Carroll.

Esta misma corte de apelaciones había confirmado el pasado 13 de junio el veredicto del jurado de 5 millones de dólares que Carroll había dictado contra Trump en mayo de 2023 por difamación similar y agresión sexual.

Un jurado había ordenado el año pasado a Trump pagar a la escritora la suma de más de $80 millones en diferentes pagos compensatorios y punitivos por el caso de difamación que ella entabló contra él.

Los 83.3 millones de dólares son por declaraciones públicas que hizo en 2019, siendo presidente, menospreciando a Carroll y negando sus acusaciones de violación.

El jurado determinó que Trump debería pagarle a Carroll 11 millones de dólares para reparación de la reputación y 7.3 millones de dólares por daño emocional. El jurado también concluyó que Trump debe pagar 65 millones de dólares en daños punitivos.

Tras la decisión, Trump hab´pia dicho en su cuenta de Truth Social que el fallo del jurado esra "absolutamente ridículo" y que apelaría. "Nuestro sistema legal está fuera de control y se está utilizando como arma política", escribió en esa oportunidad.

Este juicio por difamación se debió a cosas que Trump dijo sobre Carroll mientras era presidente durante su primer mandato. Trump sigue insistiendo en que fue acusado falsamente. La defensa de la escritora había instado al jurado a que se le pague al menos 24 millones de dólares por daños causados por el expresidente, por lo que el anuncio de este viernes supera con creces la cifra.

'Portazo' de Trump en un juicio dramático

En los argumentos finales durante el juicio en enero del año pasado, el expresidente salió estrepitosamente del recinto. Cuando la abogada de Carroll, Roberta Kaplan, daba su argumento en la corte federal de Manhattan, el expresidente se levantó de su silla y salió de la sala seguido por el personal del Servicio Secreto.

Describen las agencias de noticias que estaban en la sala que Trump parecía agitado, sacudiendo la cabeza mientras la defensa de Carroll lo tildaba de mentiroso que había incitado a una “turba de las redes sociales” a atacar a su clienta.

Los comentarios finales de los abogados y la escena de Trump saliendo furioso del recinto fueron el final de un juicio lleno de escenas teatrales.

A eso se le suma la escena en la que este viernes el juez advirtió a la abogada de Trump, Alina Habba, que ordenaría detenerla luego de que ella continuara hablando cuando le había indicado que ya había terminado su intervención. "Está a punto de pasar algún tiempo detenida. Ahora siéntese", dijo el juez y Habba lo obedeció.

¿De qué se trata el caso Carroll vs.

Trump?

Los nueve miembros del jurado alcanzaron el veredicto. Se trató de un jurado federal anónimo.

En mayo de 2023, un jurado diferente concluyó que Trump abusó sexualmente de Carroll en 1996 en el vestuario de unos grandes almacenes de lujo en Manhattan, dándole la razón a la escritora. También que él la difamó en 2022 al afirmar que ella inventó la acusación para vender libros.

Carroll, de 80 años, testificó en el juicio en 2023 que tuvo un encuentro casual con Trump en una tienda Bergdorf Goodman y que fue cordial hasta que Trump la arrinconó en un probador. Su afirmación de que Trump la violó fue rechazada por el jurado en 2023, aunque estuvo de acuerdo en que fue abusada sexualmente.

Este caso por difamación es el segundo que Carroll presenta contra Trump. En el juicio de 2023, un jurado declaró a Trump responsable de difamación y abuso y le otorgó a Carroll 5 millones de dólares. Este juicio era para definir qué compensación en daños y perjuicios tiene derecho Carroll a recibir.