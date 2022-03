Qué es la OTAN, cómo funciona y por qué no actúa en Ucrania: preguntas y respuestas

La OTAN no tiene un ejército propio, sino que se organiza de acuerdo a las fuerzas de sus países miembros. EEUU ha criticado a otros estados miembros por no aportar sus partes ecuánimes. EEUU tiene el mayor presupuesto militar de toda la alianza. La OTAN dispone que cada miembro invierta al menos el 2% de su PIB en defensa pero la mayoría de los miembros no llega a tal número.