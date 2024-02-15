Cambiar Ciudad
elDetector

Los casos de información clasificada de Biden y Trump no son similares, como sostiene Mike Johnson

El informe del fiscal especial que investigó el caso de Joe Biden explica cómo Donald Trump ordenó “destruir pruebas”, mientras que el actual mandatario “cooperó” con la investigación, por eso es engañoso lo que afirma el presidente de la Cámara de Representantes.

Alberto Andreo
Por:
Alberto Andreo Sandoval.
Biden facilitó las investigaciones, mientras que Trump no.
Biden facilitó las investigaciones, mientras que Trump no.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / captura de YouTube.

Es engañosa la comparación que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, hace del resultado de las investigaciones del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) contra Joe Biden y Donald Trump por el supuesto mal manejo de información clasificada.

PUBLICIDAD

Como informamos en Univision Noticias, el pasado 8 de febrero se conoció el informe final de la investigación a la que estaba siendo sometido Biden por haber retenido de forma inadecuada documentos clasificados de su época como senador y vicepresidente de Barack Obama.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:


El fiscal especial que llevó el caso, Robert Hur, criticó la manera en la que Biden manejó los archivos al señalar que este retuvo y reveló "intencionalmente" materiales altamente clasificados siendo ciudadano particular, pero concluyó que el ahora presidente no debería ser acusado ya que, entre otros motivos, "tenía autoridad para guardar documentos clasificados en su casa", de los que luego podría haberse olvidado, argumento que un jurado podría encontrar razonable.

La alusión a una posible “mala memoria” relacionada con la edad del mandatario, quien tiene 81 años, como uno de los argumentos para no llevarlo a juicio ha levantado una polvareda política que el mismo Biden trató de frenar ese mismo día 8 de febrero de 2024 en una rueda de prensa en la que rechazó tener problemas de memoria.

En este contexto, el 14 de febrero, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, recordó, en una conferencia de prensa republicana, las conclusiones del informe del fiscal especial y señaló como similares el caso de Biden con el que está llevándose contra Trump, también por el supuesto mal manejo de información clasificada.

PUBLICIDAD

Más sobre elDetector

De la renuncia al fallecimiento: falsedades sobre la salud de Donald Trump que circulan en redes
4 mins

De la renuncia al fallecimiento: falsedades sobre la salud de Donald Trump que circulan en redes

Noticias Univision
Es falso que murieran “300 millones de personas” el “año pasado” a causa de las drogas, como afirma Trump: la cifra es mucho menor
3 mins

Es falso que murieran “300 millones de personas” el “año pasado” a causa de las drogas, como afirma Trump: la cifra es mucho menor

Noticias Univision
Rumores y especulaciones: el caos conspirativo que circula en redes sobre el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk
7 mins

Rumores y especulaciones: el caos conspirativo que circula en redes sobre el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Noticias Univision
La huida de otro tiroteo, una imagen de referencia y la foto alterada de un ataque en Múnich: tres publicaciones en redes que NO muestran al asesino de Charlie Kirk
6 mins

La huida de otro tiroteo, una imagen de referencia y la foto alterada de un ataque en Múnich: tres publicaciones en redes que NO muestran al asesino de Charlie Kirk

Noticias Univision
Los republicanos no son las únicas víctimas de la violencia política, de la que Trump culpa a la "izquierda radical"
7 mins

Los republicanos no son las únicas víctimas de la violencia política, de la que Trump culpa a la "izquierda radical"

Noticias Univision
Gavin Newsom NO firmó una ley para legalizar a inmigrantes ni anunció facilitarles viajes al extranjero: esa potestad es federal
4 mins

Gavin Newsom NO firmó una ley para legalizar a inmigrantes ni anunció facilitarles viajes al extranjero: esa potestad es federal

Noticias Univision
Obama NO dijo que se postulará en 2028 ni que arreglará “todos los errores de Trump”
3 mins

Obama NO dijo que se postulará en 2028 ni que arreglará “todos los errores de Trump”

Noticias Univision
¿Está manipulado el video de la lancha atacada por EEUU, como dice el gobierno de Venezuela? Esto es lo que sabemos
7 mins

¿Está manipulado el video de la lancha atacada por EEUU, como dice el gobierno de Venezuela? Esto es lo que sabemos

Noticias Univision
Videos en TikTok difunden falsamente que Claudia Sheinbaum ofreció “asilo político” a Nicolás Maduro
3 mins

Videos en TikTok difunden falsamente que Claudia Sheinbaum ofreció “asilo político” a Nicolás Maduro

Noticias Univision
La enfermedad de Trump NO es grave, ni hizo tres promesas para "redimir su alma"
5 mins

La enfermedad de Trump NO es grave, ni hizo tres promesas para "redimir su alma"

Noticias Univision

“El Departamento de Justicia está acusando a un presidente [Trump] con cargos políticamente motivados, y ahora está respaldando a otro [Biden] en medio de acusaciones muy similares”, dijo en rueda de prensa.

La diferencia: Biden colaboró, Trump no

En los “principios de enjuiciamiento federal”, expuestos a partir de la página 10 del reporte, se reconoce que “históricamente” y tras dejar el cargo al frente de la Casa Blanca “muchos expresidentes y vicepresidentes se han llevado a casa, a sabiendas, material sensible relacionado con la seguridad nacional de sus administraciones sin ser acusados de delitos”. Y que no hay constancia de que el DOJ “haya procesado a un expresidente o vicepresidente por el manejo indebido de documentos clasificados de su propia administración”. Con una excepción, añade: el expresidente Donald Trump.

El fiscal especial señala que no es su papel evaluar los cargos contra Trump, pero que existen “varias diferencias materiales” entre el caso del republicano y Biden. Añade que de ser probadas las acusaciones contra el primero, “presentarían graves agravantes”.

Según el informe en su página 11, y como informó Univision Noticias en agosto de 2022, “después de haber tenido múltiples oportunidades de devolver documentos clasificados y evitar ser procesado”, Trump “no sólo se negó a devolver los documentos durante muchos meses, sino que también obstruyó la justicia al involucrar a otros para destruir pruebas y luego mentir al respecto”.

En cambio –y de acuerdo a lo que sigue en el informe–, Biden “entregó documentos clasificados a los Archivos Nacionales y al Departamento de Justicia, consintió el registro de múltiples lugares, incluidos sus domicilios, se sometió a una entrevista voluntaria y cooperó de otras formas con la investigación”. Esta es la parte que no contó el presidente de la Cámara de Representantes, y republicano apoyado por Trump, Mike Johnson.

Notas Relacionadas

Tres afirmaciones erróneas y una engañosa de Biden tras reporte sobre su manejo de documentos clasificados

Tres afirmaciones erróneas y una engañosa de Biden tras reporte sobre su manejo de documentos clasificados

Noticias Univision
6 min

Notas Relacionadas

Verificamos el discurso de Trump tras su audiencia en una corte de Florida

Verificamos el discurso de Trump tras su audiencia en una corte de Florida

Noticias Univision
1 min

Conclusión

Las declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en las que asemeja los casos contra Biden y Trump por el mal uso de material clasificado son engañosas. Johnson hizo un repaso de los argumentos por los que el fiscal especial Robert Hur decidió no acusar al presidente demócrata y recordó a continuación que el exmandatario republicano sí será enjuiciado por mal manejo de material sensible. Sin embargo, como dice el reporte de Hur, hay “varias diferencias materiales” entre ambos casos: mientras Biden facilitó el trabajo de la justicia y de los equipos de investigación, Trump está acusado, entre otras razones, de haber obstruido la investigación e incluso de ordenar la destrucción de pruebas que le incriminarían. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorEngañoso del Detector de MentirasDonald TrumpJoe BidenCámara de RepresentantesDesinformación Estados UnidosDepartamento de Justicia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD