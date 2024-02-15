Los casos de información clasificada de Biden y Trump no son similares, como sostiene Mike Johnson

Es engañosa la comparación que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, hace del resultado de las investigaciones del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) contra Joe Biden y Donald Trump por el supuesto mal manejo de información clasificada.

PUBLICIDAD

Como informamos en Univision Noticias, el pasado 8 de febrero se conoció el informe final de la investigación a la que estaba siendo sometido Biden por haber retenido de forma inadecuada documentos clasificados de su época como senador y vicepresidente de Barack Obama.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



El fiscal especial que llevó el caso, Robert Hur, criticó la manera en la que Biden manejó los archivos al señalar que este retuvo y reveló "intencionalmente" materiales altamente clasificados siendo ciudadano particular, pero concluyó que el ahora presidente no debería ser acusado ya que, entre otros motivos, "tenía autoridad para guardar documentos clasificados en su casa" , de los que luego podría haberse olvidado, argumento que un jurado podría encontrar razonable.

La alusión a una posible “mala memoria” relacionada con la edad del mandatario, quien tiene 81 años, como uno de los argumentos para no llevarlo a juicio ha levantado una polvareda política que el mismo Biden trató de frenar ese mismo día 8 de febrero de 2024 en una rueda de prensa en la que rechazó tener problemas de memoria.

En este contexto, el 14 de febrero, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, recordó, en una conferencia de prensa republicana, las conclusiones del informe del fiscal especial y señaló como similares el caso de Biden con el que está llevándose contra Trump, también por el supuesto mal manejo de información clasificada.

PUBLICIDAD

“El Departamento de Justicia está acusando a un presidente [Trump] con cargos políticamente motivados, y ahora está respaldando a otro [Biden] en medio de acusaciones muy similares”, dijo en rueda de prensa .

La diferencia: Biden colaboró, Trump no

En los “principios de enjuiciamiento federal”, expuestos a partir de la página 10 del reporte, se reconoce que “históricamente” y tras dejar el cargo al frente de la Casa Blanca “muchos expresidentes y vicepresidentes se han llevado a casa, a sabiendas, material sensible relacionado con la seguridad nacional de sus administraciones sin ser acusados de delitos”. Y que no hay constancia de que el DOJ “haya procesado a un expresidente o vicepresidente por el manejo indebido de documentos clasificados de su propia administración”. Con una excepción, añade: el expresidente Donald Trump.

El fiscal especial señala que no es su papel evaluar los cargos contra Trump, pero que existen “varias diferencias materiales” entre el caso del republicano y Biden. Añade que de ser probadas las acusaciones contra el primero, “presentarían graves agravantes”.

Según el informe en su página 11, y como informó Univision Noticias en agosto de 2022 , “después de haber tenido múltiples oportunidades de devolver documentos clasificados y evitar ser procesado”, Trump “no sólo se negó a devolver los documentos durante muchos meses, sino que también obstruyó la justicia al involucrar a otros para destruir pruebas y luego mentir al respecto”.

En cambio –y de acuerdo a lo que sigue en el informe–, Biden “entregó documentos clasificados a los Archivos Nacionales y al Departamento de Justicia, consintió el registro de múltiples lugares, incluidos sus domicilios, se sometió a una entrevista voluntaria y cooperó de otras formas con la investigación”. Esta es la parte que no contó el presidente de la Cámara de Representantes, y republicano apoyado por Trump , Mike Johnson.

Conclusión

Las declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en las que asemeja los casos contra Biden y Trump por el mal uso de material clasificado son engañosas. Johnson hizo un repaso de los argumentos por los que el fiscal especial Robert Hur decidió no acusar al presidente demócrata y recordó a continuación que el exmandatario republicano sí será enjuiciado por mal manejo de material sensible. Sin embargo, como dice el reporte de Hur, hay “varias diferencias materiales” entre ambos casos: mientras Biden facilitó el trabajo de la justicia y de los equipos de investigación, Trump está acusado, entre otras razones, de haber obstruido la investigación e incluso de ordenar la destrucción de pruebas que le incriminarían. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.