Asesor clave de Robert Kennedy Jr. ha pedido a la FDA revocar la autorización de la vacuna de la polio

Video ¿Por qué es controversial el nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud? Te explicamos

Pese a que Robert F. Kennedy Jr ha prometido que no le va a quitar el acceso a la vacuna a nadie, el aspirante a secretario de Salud de Donald Trump tiene en su equipo de transición como asesor legal al conocido abogado antivacunas Aaron Siri, quien trabaja para que sea revocada la autorización de la vacuna de la polio.

Según reportó este viernes el diario The New York Times, Siri trabaja con Kennedy Jr. en reclutar personal para el Departamento de Salud (HHS) preguntándoles a los candidatos cuál es su posición sobre las vacunas, mientras está al frente de los esfuerzos legales para que el gobierno revoque la aprobación de la vacuna de la polio y de la hepatitis B.

Siri además busca que los reguladores sanitarios le quiten la aprobación a la vacuna de la hepatitis B y para que se bloquee la distribución de otras 13 vacunas críticas.

El abogado responde que trabaja en nombre de clientes. De hecho, gran parte de su guerra contra las vacunas la ha librado en nombre de la Red de Acción de Consentimiento Informado, una ONG dedicada favorecer lo que llaman los conspiracionistas la “libertad médica”.



Como Kennedy, y a pesar de buscar que se revoque la vacuna de la polio, Siri también ha insistido en que no pretende prohibir las vacunas. “Si quieres ponértela, EEUU es un país libre”, dijo a legisladores de Arizona el año pasado, según el Times.

Pero como por ejemplo en el caso de la polio, advierte la propia Organización Mundial de la Salud, en zonas donde la tasa de vacunación es baja, el virus debilitado usado en las vacunas puede comenzar a circular y, con el tiempo, mutar a una forma más fuerte capaz de provocar parálisis.

Trump está abierto a cambios en las vacunas infantiles

En la entrevista publicada por la revista Time con motivo de nombrarlo “Persona del Año”, Trump, citado por AP, no descartó la posibilidad de eliminar algunas vacunas infantiles.

Eso a pesar de que se ha demostrado que son seguras en estudios extensos y en el uso en el mundo real en cientos de millones de personas durante décadas y se consideran entre las medidas de salud pública más eficaces de la historia moderna: la vacuna es uno de los grandes avances de la humanidad.

Cuando se le preguntó si “deshacerse de algunas vacunas” (ni el republicano ni los entrevistadores especificaron cuáles) podría ser parte del plan para mejorar la salud del país, Trump respondió: “Podría serlo si creo que es peligroso, si creo que no son beneficiosas, pero no creo que vaya a ser muy controvertido al final”.

La vacuna de la polio ha servido durante décadas para proteger a millones de personas de un virus que causa parálisis y la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, gracias a la vacuna, el continente americano fue declarado en 1994 libre de poliovirus.

Con información de AP.