¿Es una invasión de China a Taiwán el siguiente gran conflicto? EEUU se prepara para ese escenario

Video Lo más destacado del encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping: Lo mejor de La Voz de la Mañana

China ha enviado aviones y barcos de guerra con mayor frecuencia a las aguas y el espacio aéreo alrededor de Taiwán, una isla con un gobierno democrático e independiente que Pekín considera parte de su territorio y que amenaza desde hace décadas con anexionar, incluso por la fuerza.

Con las tensiones en aumento, Estados Unidos y sus aliados están cada vez más preocupados ante la posibilidad de que el presidente de China, Xi Jinping, ordene a su Ejército apoderarse de Taiwán, una territoro de 23 millones de habitantes.

"Cada vez que nos adentramos en un periodo de mayor tensión, el gobierno de Estados Unidos siempre mantiene conversaciones de contingencia", declaró un alto funcionario de la administración de Joe Biden citado por la agencia Reuters.

"No quiero entrar en detalles al respecto, pero, por supuesto, tenemos que estar preparados y pensar en cualquier eventualidad (...) desde la ausencia de respuesta hasta el extremo superior", añadió el funcionario.

La presión militar, diplomática y económica de Pekín a Taipei ha ido progresivamente subiendo de volumen, y todavía más tras la recientes elecciones presidenciales taiwanesas el 13 de enero, que endosaron al Partido Demócrata Progresista, de tendencia independentista, un tercer mandato consecutivo de cuatro años en la presidencia.

Las elecciones supusieron la tercera derrota consecutiva del Partido Nacionalista, o KMT, partidario de la unificación con China y una de las únicas entidades políticas de Taiwán con las que Pekín se compromete. El vencedor Lai Ching-te, quien se desempeñaba como vicepresidente, se ha comprometido a plantar cara a China y a buscar el diálogo. Pekín lo considera un agitador.

Una bandera de Taiwán pintada en una pared en Taipei. Imagen SAM YEH/AFP via Getty Images

EEUU no apoya la independencia de Taiwán, pero lo sigue respaldando con armas

En 1979, Washington cambió el reconocimiento diplomático transfiriéndolo de Taipei a Pekín, aunque mantiene relaciones no oficiales con la isla y sigue siendo su principal patrocinador y proveedor de armas. Al preguntarle sobre el tema tras conocerse el resultado de las últimas elecciones, el presidente Biden dejó claro que Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán.

Con frecuencia aviones militares chinos sobrevuelan el estrecho de Taiwán de 100 millas de ancho y cruzan la línea central no oficial que Pekín se niega a reconocer.

Recientemente, Pekín despachó decenas de aviones militares y buques de guerra hacia Taiwán, el mismo día de una reunión de bajo perfil entre el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, destinada a estabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China.

Aunque la reunión trató básicamente sobre estrategias comunes para enfrentar el tráfico de fentanilo, el polémico asunto salió a relucir, como en casi todas las reuniones entre ambos países, incluidas las conversaciones de alto nivel entre los presidentes Biden y Xi en noviembre.

Sullivan reiteró la posición estadounidense de mantener el statu quo de la soberanía de Taiwán. China ha objetado siempre la postura de Washington al recordar que su objetivo es "reunificar" Taiwán con el continente.

Por su parte, Taiwán viene haciendo simulacros militares con el objetivo de aumentar la confianza pública en la capacidad de la isla para defenderse, antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, que comienzan el 10 de febrero. "Seguiremos ejecutando nuestro entrenamiento en el espacio aéreo del suroeste de Taiwán y mantendremos la capacidad de respuesta según las instrucciones del Mando de Combate de la Fuerza Aérea", declaró Tsai Tsung-Yu, piloto de un P-3.

La sólida relación comercial entre Washington y Taipei

Hay un interés económico detrás de toda la ecuación geopolítica: Estados Unidos y Taiwán han establecido una sólida relación económica mientras que la inversión taiwanesa en China muestra signos de estancamiento y reducción.

Estados Unidos es el segundo socio comercial más grande de Taiwán y Taiwán el octavo para Estados Unidos, indica un reporte del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos en política exterior de Washington DC.

La inversión directa de Taiwán en Estados Unidos superó los $8,000 millones entre 2018 y 2022, principalmente debido a las inversiones en el sector de semiconductores. En el ámbito manufacturero, las empresas taiwanesas fabrican cerca del 70% de los semiconductores del mundo y aproximadamente el 90% de los chips más avanzados. Además, empresas taiwanesas también invierten en Estados Unidos.

Cómo se prepara EEUU ante un eventual conflicto en el Pacífico

Al margen de las tensiones entre China y Taiwán, Estados Unidos se prepara para un escenario conflictivo en el Pacífico, que a diferencia de los otras otras dos guerras mayores, la de Israel-Hamas en Gaza y la de Rusia y Ucrania, está muy próxima y representa muchos más riesgos.

Funcionarios y exfuncionarios estadounidenses entrevistados por Reuters coinciden en señalar que la logística militar estadounidense en el Pacífico es una de las mayores vulnerabilidades de Estados Unidos en cualquier conflicto potencial sobre Taiwán.

El Pentágono trabaja con los aliados en una mejora de la movilidad y la distribución de las tropas en el Pacífico, mientras intenta extender sus centros logísticos militares por toda la región.

Los expertos alertan sobre un escenario bélico entre China y Taiwán, en el que Pekín intenta bombardear los suministros de combustible para aviones o los buques de reabastecimiento, paralizando el poder aéreo y marítimo de Estados Unidos. Pero el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales no cree que se vaya tan lejos. En un informe publicado el 22 de enero plantea que el umbral para una intervención militar estadounidense en Taiwán probablemente no sea una invasión por parte de China, sino una acción menor, como trabas al comercio.

El informe, basado en las opiniones de 52 expertos estadounidenses entre académicos y exfuncionarios, revela que el 63% de los encuestados se mostraron al menos "moderadamente seguros" de que el Ejército estadounidense intervendría en caso de que Pekín decretara un bloqueo a Taipei por medios no militares, como inspecciones aduaneras.

El 79% de los expertos consultados para el informe se mostraron al menos "moderadamente confiados" en que un bloqueo naval, en el que China rodeara la isla con sus fuerzas, también incitaría a actuar al ejército estadounidense. Casi todos, 96%, afirmaron que Washington se uniría a la lucha si China invadiera totalmente Taiwán.

