Trump llamó a autoridades de Georgia para pedir que "recalculen" y "encuentren" 11,780 votos a su favor

En una cuestionable llamada telefónica este sábado al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffenserperger, el presidente Donald Trump le pidió "encontrar" 11,780 votos a su favor para revertir su derrota en ese estado, según extractos de una grabación de la llamada, obtenida por el diario The Washington Post .

Durante más de una hora de conversación, el funcionario republicano, que ha encabezado dos recuentos en el estado , intentó rechazar las afirmaciones del mandatario y convencerlo de que la victoria de Joe Biden en Georgia fue justa. Sin embargo, el presidente no parecía dispuesto a cambiar de parecer y sonaba molesto y reiterativo.

“La gente de Georgia está enojada, la gente del país está enojada”, dijo. "Y no hay nada de malo en decir, ya sabes, hum, que has recalculado", añadió en otro momento de la conversación en la que, con peticiones legalmente cuestionables, evidenció que está dispuesto a todo por revertir su derrota .

"No hay forma de que perdiera a Georgia", dijo Trump y repitió esta frase una y otra vez durante la llamada. "No hay forma. Ganamos por cientos de miles de votos", insistió, a lo que el secretario del estado le respondió que su principal problema es que tiene información equivocada .

Según el Washington Post , varios aliados del presidente estuvieron presentes en la llamada , como su jefe de gabinete, Mak Meadows o la abogada conservadora Cleta Mitchell, cuyo vínculo con los esfuerzos de Trump por revertir los resultados electorales no se conocía hasta el momento.

Ninguna de las partes en la llamada hizo comentarios al diario sobre el tema, sin embargo, este domingo, el propio presidente Trump dijo en Twitter que había hablado con Raffensperger y que el secretario de estado de Georgia "no estaba dispuesto o fue incapaz de responder a preguntas sobre la estafa de las "boletas bajo la mesa", la destrucción de boletas, los "votantes" de fuera del estado, votantes muertos y demás. ¡No tiene ni idea!", escribió Trump.

A eso Raffensperger respondió en otro tuit: "Con todo el respeto, presidente Trump: Lo que usted está diciendo no es verdad. La verdad saldrá a flote."

Recientemente, el presidente había intentado presionar al gobernador de Georgia, Brian Kemp , para reemplazar a los electores de ese estado. Al no conseguirlo, pidió públicamente su dimisión y dijo que era una vergüenza haber apoyado su carrera a la gobernación.

Legalmente cuestionable

"Ganamos las elecciones y no es justo quitárnoslas así", dijo Trump en un momento de la conversación. “Va a ser muy costoso en muchos sentidos. Y creo que tienes que decir que lo vas a reexaminar, y puedes reexaminarlo, pero reexaminarlo con personas que quieran encontrar respuestas, no con personas que no quieran encontrar respuestas", añadió, en una dudosa sugerencia.