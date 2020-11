Trump insiste en fraude electoral sin evidencias y la empresa a la que acusa lo desmiente

Mientras varias de las demandas legales que ha interpuesto en estados clave en estos comicios no han prosperado en las cortes, el presidente Trump ha ido desviando su discurso desde una victoria segura hasta el fraude en el conteo y finalmente ha mostrado una nueva línea de ataque: los sistemas computarizados de votación , en especial el de la compañía Dominion Voting, nuevo foco de las teorías conspirativas sobre estas elecciones.

"Tenemos un colapso completo de un sistema de software llamado Dominion, en el que en el condado de Antrim, Biden ganó la noche de las elecciones, solo para descubrir que el software no funcionó y revirtió la votación", dice Giuliani en el reporte de OANN. "Esa tecnología de Dominion se utilizó en tres cuartas partes de casi el 80% del estado", añadió.

La respuesta de Dominion



"No hay reportes creíbles ni evidencia de ningún error del software del sistema en Georgia o Michigan, incluyendo los reportes erróneos de resultados no oficiales del condado de Antrim", declaró la empresa en la página de verificaciones de su sitio web, puntualizando que tanto la secretaria de Estado de Michigan como la oficina del secretario de Estado de Georgia han asegurado públicamente que no ha habido problemas generalizados.