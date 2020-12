Trump estará este sábado en Georgia para apoyar a los senadores republicanos en contienda: su presencia, ¿les ayudará o hará daño?

Durante la campaña presidencial, el presidente Donald Trump demonizó a los demócratas como "comunistas" que iban a arruinar al país pero, ahora que el futuro del poder de la oposición republicana depende de las contiendas por el Senado en Georgia, no son los demócratas sino el mandatario y par de sus aliados quienes se están convirtiendo en los peores amenazas para las campañas de los dos senadores republicanos que buscan mantener sus puestos en ese estado.

Siguiendo las pautas del presidente, quien sigue rehusándose a aceptar su derrota y está tratando de frenar el conteo y la certificación en corte, Wood y Powell han pedido a los votantes republicanos del estado que no voten en la elección de segunda vuelta del 5 de enero porque estos comicios se celebrarán con las mismas máquinas que se usaron en noviembre, las cuales permiten "irregularidades", según aseguran sin presentar evidencias.

Trump estará este sábado en Georgia para respaldar a Loeffler y Perdue en un evento público, pero no está claro si su presencia beneficiará a los candidatos, quienes a diferencia del presidente no hablan sobre fraude en sus mitines, reportó The Washington Post.