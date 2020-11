"Me avergüenza haber apoyado al (gobernador) Kemp": Trump sigue sembrando división entre los republicanos de Georgia

En la entrevista, realizada en el programa Sunday Morning Futures con la presentadora Maria Bartiromo, Trump se quejó de que los jueces no quieren admitir sus peticiones judiciales , que la prensa es el peor enemigo de los estadounidenses y que hasta funcionarios electorales republicanos están en su contra, como en el caso de Georgia.

"Me avergüenzo de haberlo apoyado" (a Kemp en Georgia), dijo este domingo Trump en la entrevista con Fox News y atacó directamente a los republicanos de ese estado , cuyos dos senadores tendrán que discutir sus escaños en segunda vuelta en enero, en una elección que definirá la mayoría del Senado de Estados Unidos.

"Y el gobernador no ha hecho nada. No ha hecho absolutamente nada", dijo Trump sobre Kemp. "Me avergüenza haberlo apoyado. Pero veo lo que está pasando. Es tan terrible", añadió y cuestionó si se podría confiar en el resultado de las próximas elecciones al Senado, que serán en enero.