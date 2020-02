"Necesito que sean mi voz": el clamor de una dreamer a los latinos que pueden votar en Iowa

Unos dos años después, Kenia y los casi 800,000 beneficiarios del programa DACA, que protege de la deportación a quienes entraron a Estados Unidos antes de los 16 años, recibieron un portazo en la cara por parte de un Trump encumbrado en la presidencia. Esto cuando su gobierno decidió poner fin al beneficio migratorio que ha permitido que los dreamers no sean enviados a países que, en muchos casos, poco conocen o de los que tienen recuerdos marcados por la violencia.

Ese es el caso de Kenia, quien a los 11 años salió de El Salvador con sus padres y sus dos hermanos. "Un mes antes de que se postulara para la presidencia, (Trump) me dijo que yo iba a estar muy contenta con él y no estamos felices con él. Estamos viviendo con mucho miedo bajo su administración", dijo a Univision Noticias.

"Tengo mucho enojo, especialmente por lo que le ha hecho a muchos centroamericanos, y me da mucho dolor que mi comunidad centroamericana esté pasando tanta violencia en la frontera, tanto en el lado de Estados Unidos como en el de México. Es algo que no me deja vivir en paz", agregó recordando otra de las políticas migratorias de Trump, la que obliga a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos de asilo en México.