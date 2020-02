El fiasco del caucus demócrata pone a Iowa la mira: ¿tiene lo necesario para estrenar la carrera electoral?

Para el viernes 7 de febrero, cuatro días después del caucus de Iowa, y con el 100% de los votos contados según los organizadores, no había un ganador declarado (aunque varios se auto adjudicaran victorias de distintos tipos ) .

Ni siquiera los había declarado Associated Press (AP), la agencia de noticias que gracias a su completa operación de recolección de datos es la que indica las tendencias ganadoras en todas las elecciones. De hecho, AP reconoció que no podía identificar un ganador, con lo que el resultado de las asambleas electorales quedó en un limbo.

“La Associated Press indica un ganador cuando hay una clara indicación de un ganador. Debido al estrecho margen entre el exalcalde Pete Buttigieg y el senador Bernie Sanders y las irregularidades en el proceso del caucus de este año, no es posible determinar un ganador en este punto”, dijo en un comunicado Sally Buzbee, director ejecutivo de la agencia.

Eso no ha impedido que tanto Buttigieg como Sanders se declaren victoriosos, el primero porque, por el pequeño margen de votos obtendría un par de delegados más que el segundo, quien habría sacado más votos directos (el voto popular).

Ya para el fin de semana el resultado de Iowa, o más bien, la falta del mismo era irrelevante para la dinámica de las primarias, que se ha centrado en lo que sucederá el martes en la primera elección de la temporada en New Hampshire.

Debate recurrente

Cada cuatro años la preponderancia política del estado del Medio Oeste es cuestionada por expertos, comandos de campaña y hasta la opinión pública, quienes se preguntan por qué Iowa tiene ese puesto de honor si no sirve como muestra representativa de la sociedad estadounidense y ni siquiera es una primaria sino caucus o asambleas electorales.

El estado es considerado “muy blanco”, con un 90% de la población blanca, un 3% negra y otro 3% hispana. Por eso se dice que no es representativo de la sociedad estadounidense y por tanto no sirve como barómetro del clima electoral. Además, su proceso es un caucus, o asamblea electoral y no una elección, lo que se considera que reduce la participación de los electores.