Las primarias de New Hampshire adquieren más importancia tras el caos en Iowa

Esta vez, New Hampshire no solo apuesta por dar un impulso inicial a un candidato, sino también por ofrecer claridad en un ciclo de elecciones que partió con el pie izquierdo.

“Ser la primera primaria en la nación es una gran responsabilidad. Cuando te encuentras con un votante en un evento de campaña, es probable que hayan conocido al menos a un puñado de candidatos. Y el día de la primaria, los votantes de New Hampshire votan. Año tras año tenemos la mayor participación en el país”, dijo Raymond Buckley presidente del Partido Demócrata de New Hampshire al darle la bienvenida a la prensa y a los candidatos.

“Ahora la gente tiene más ansias de conocer los resultados, porque el empate en Iowa fue tan cerca, que lo que suceda en New Hampshire ciertamente será crucial”, aseguró a Univisión Noticias el estratega demócrata José Aristimuño, presidente de la firma Now Strategies.

El sello de New Hampshire

Según cifras del Partido Demócrata de New Hampshire el estado cuenta con 275,282 votantes demócratas registrados y 413,345 votantes no declarados. El estado utiliza un sistema semicerrado, es decir que los electores no afiliados pueden votar en la primaria, pero para hacerlo, tienen que elegir un partido antes de votar. Esto cambia su estado de no afiliado a afiliado, a menos que llenen una tarjeta para volver a ser “no declarado”.