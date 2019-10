Muchos candidatos y pocos apoyos: ¿por qué los líderes demócratas no han apostado por uno de los aspirantes presidenciales?

A menos de cuatro meses de que se inicien las primarias demócratas, los líderes políticos latinos aún no apuestan por un sólo candidato en la carrera presidencial, a pesar de que un hispano está en competencia.

Antes del debate en Ohio, de mediados de octubre , el ex alcalde de San Antonio anunció una lista de 58 líderes estatales, locales y comunitarios que apoyan su campaña. Pero en ella no había ningún gobernador, senador, congresista o alcalde, los cargos ‘pesados’ que suelen generar más resonancia entre el electorado.

El caso de Castro no es una excepción entre los candidatos demócratas. Todos tienen el mismo problema. La lista de endosos hispanos de cada candidato es pequeña y la diferencia es de una a dos personas.

Solo Amy Klobluchar, Pete Buttigieg y Steve Bullock no han alineado a hispanos de alto perfil en las listas de apoyo a sus campañas.

Parece claro que hasta ahora los líderes políticos latinos no han puesto su capital en un sólo candidato. Un problema que no se extiende sólo a este grupo, sino a la élite política entera del Partido Demócrata y que habla de una elección atípica.