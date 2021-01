"La unidad es el camino": el urgente llamado del presidente Joe Biden en su primer discurso

La Unidad

Superar estos obstáculos, restaurar la esencia y proteger el futuro de Estados Unidos, requiere mucho más que palabras. Requiere el factor más elusivo en una democracia: unidad, unidad”.

Sé que hablar de unidad puede sonar como una fantasía tonta estos días. Sé que las fuerzas que nos dividen son profundas y son reales. Pero también sé que no son nuevos (...) Este es nuestro momento histórico de crisis y desafíos, y la unidad es el camino”.

La democracia ha prevalecido

Hemos aprendido nuevamente que la democracia es valiosa. La democracia es frágil. Y en este momento, amigos míos, la democracia ha prevalecido”.

En el tercer párrafo de su discurso Biden abordó el riesgo al que estuvo sometida la democracia de su país con las denuncias infundadas de fraude electoral que aún repite Trump. Por cierto, el nuevo mandatario no mencionó a su sucesor por nombre y apellido.

La violencia en el Capitolio

Ahora en esta tierra sagrada, donde hace apenas unos días, la violencia buscó sacudir las bases del Capitolio. Nos juntamos como una nación, bajo dios, indivisible, para llevar a cabo la transferencia pacífica de poder como lo hemos hecho durante más de dos siglos”.

Aquí estamos apenas días después de que una turba revoltosa pensó que podía usar la violencia para silenciar la voluntad del pueblo, para detener a la democracia, para desviarnos de esta tierra sagrada. No ocurrió. Nunca ocurrirá. Ni hoy ni mañana ni nunca. ¡Jamás!”

La pandemia

Avanzaremos con velocidad y urgencia, porque tenemos mucho que hacer en este invierno de riesgo. Pocas personas en la historia de nuestra nación han sido desafiadas o hallaron un momento más difícil que el momento en el que nos encontramos ahora. Un virus único en un siglo que acecha en silencio al país… Debemos dejar la política de lado y finalmente enfrentar esta pandemia como una nación”.

Buena parte del discurso estuvo centrado en la pandemia del coronavirus, que ya ha cobrado la vida de 400,000 estadounidenses y se perfila como el tema que mejor definirá a su mandato, con la adopción de una estrategia federal radicalmente distinta a la del gobierno anterior, que no reforzó las recomendaciones que hacían sus propios expertos. Biden ya ha dicho que establecerá la obligatoriedad de usar máscaras en espacios públicos, algo a lo que siempre se opuso Trump.

La ausencia de Trump

Agradezco a mis predecesores de ambos partidos por su presencia aquí hoy. Les agradezco desde el fondo de mi corazón”.



La notoria ausencia de Trump no fue destacada por Biden, pese a que este fue apenas el cuarto jefe de estado en la historia estadounidense que no asiste a la toma de posesión de su sucesor. El más alto representante del gobierno Trump que asistió a la ceremonia fue el vicepresidente Mike Pence, quien por lo tanto no fue a despedir a su jefe de la base aérea Andrews un par de horas antes.