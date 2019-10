Biden busca entre hispanos de Nevada el impulso que puede faltarle en Iowa y New Hampshire

Cristóbal Alex, asesor de la campaña y ex presidente de Latino Victory Fund lanzará “Todos con Biden” en Las Vegas, Nevada, la tarde del miércoles. Y aunque la idea es que sea un esfuerzo a nivel nacional, la ubicación no es coincidencia.

El caucus de Nevada del 22 de febrero próximo es la tercera primaria de 2020, después de Iowa y New Hampshire , y el primer estado con una población hispana significativa.

“Joe Biden sabe que nuestra diversidad es nuestra fortaleza y como presidente continuará asegurándose de que todos los americanos sean tratados con dignidad -y no sean usados como chivos expiatorios para ganar puntos políticos”, aseguró Laura Jiménez directora nacional para el voto latino de la campaña.

El exvicepresidente recordó a la comunidad que las familias “deben estar unidas” e invitó a todos a participar de su campaña. Líderes hispanos como la ex secretaria del trabajo Hilda Solis y la presidenta de UnidosUS, Janet Murguía, aparecen junto a él.

Correa es parte del grupo de legisladores demócratas hispanos que ha anunciado su apoyo oficial a alguna campaña. De 34 sólo 10 han expresado sus preferencias. La mayoría no ha entregado su apoyo explícito a uno de los candidatos presidenciales.

“Para mí muchos no han anunciado su apoyo, están tibios, porque están esperando ver qué más pasa en la primaria. Es muy difícil comprometerse con un candidato en este momento”, reconoció Correa.

Un estudio realizado por Latino Decisions en junio de este año en estados columpio mostró que un 50% de los latinos demócratas en Nevada planea participar en la primaria con seguridad, mientras un 20% está inclinado a hacerlo, otro 20% no está seguro, un 5% probablemente no lo hará y un 5% definitivamente no participará.