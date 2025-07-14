Lo que sabemos sobre los supuestos efectos de los recortes presupuestarios y la falta de personal en las inundaciones en Texas

“Creo que ha habido fallas en todos los niveles de gobierno, desde el condado hasta el estado y el federal”, dijo en una reciente entrevista en MSNBC el representante demócrata de Texas Lloyd Doggett , sobre las recientes inundaciones en el estado. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer , exigió también, mediante una carta , que se investigara si la escasez de personal contribuyó a la fatal estadística.

Afirmaciones sobre “el mal manejo de la emergencia” circulan en redes sociales .

Una semana después de las inundaciones repentinas que afectaron Texas , y que terminaron con un balance de al menos 120 personas muertas , en redes sociales y en declaraciones de políticos demócratas se plantea si hubo realmente una buena respuesta, si faltó personal, y si el recorte presupuestario a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), que en realidad será efectivo a partir del 1 de octubre de 2025 para el año fiscal 2026, empeoró los resultados del desastre natural.

El presidente Donald Trump ha reaccionado en dos oportunidades respecto a esas afrimaciones: la primera el pasado 6 de julio de 2025, diciendo que la inundación simplemente fue “algo que ocurrió en segundos. Nadie lo esperaba. Nadie lo vio". Y su segunda intervención sobre el tema fue el pasado 11 de julio de 2025, desde Texas, para responder a quienes dicen que las advertencias no se enviaron a tiempo.

De momento, es impreciso atribuir las responsabilidades solamente a la falta de personal o a los recortes presupuestarios a la NOAA, pues se carece de una investigación en profundidad sobre lo ocurrido y los datos disponibles y opiniones de expertos, plantean distintas variables. En elDetector te explicamos lo que sabemos.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Lo que dicen los datos sobre los recortes presupuestarios y de personal

Difícilmente los recortes presupuestarios pudieron afectar la capacidad de respuesta de un evento que se produjo en julio, todavía durante el año fiscal 2025.

Sin embargo, un artículo de la Associated Press (AP) detalla que “casi la mitad de las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional tienen tasas de vacancia del 20%”, aunque no hay claridad total sobre las cifras. Ese mismo medio hizo en marzo de 2025 una estimación de que tras una ronda de recortes que comenzó ese mes, “la NOAA habrá eliminado aproximadamente uno de cada cuatro empleos desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero”.

Un análisis de The Washington Post determinó que los líderes del campamento recibieron una alerta temprana de “inundación potencialmente mortal” , pero iniciaron el desalojo una hora después. Esta variable se suma a las muchas que se manejan sobre el manejo de la catástrofe.

Afirmaciones confrontadas sobre las alertas y respuestas pertinentes

Hay un hecho importante: las inundaciones repentinas son las más difíciles de predecir, de acuerdo a lo dicho por expertos en alerta temprana a The New York Times .

Y pese a las afirmaciones en redes sociales o las peticiones políticas de investigar la respuesta ante la catástrofe natural, expertos coinciden en que sí se hicieron las alertas pertinentes, pese a la reducción de personal, solo que no fueron debidamente atendidas.

La región de Texas tenía esa noche, la del 4 de julio de 2025 cuando comenzaron las inundaciones, cinco empleados meteorológicos de servicio, lo habitual para una situación así, según reportó la agencia AP, y recogió Univision Noticias.

“La dotación de personal fue adecuada, y la Casa Blanca ha coincidido con ello, para difundir el pronóstico y emitir las alertas y avisos, pero cuando se envía un mensaje, no hay garantía de que se reciba. Por lo tanto, alguien debe darle seguimiento, y ese es el meteorólogo coordinador de alertas, un puesto que estaba vacante”, dijo en entrevista a CNN, Richard Spinrad , exadministrador de la NOAA, quien consideró que los recortes pudieron perjudicar la respuesta.

Yale Climate Connections, un servicio de noticias sobre el cambio climático, iniciativa del Centro Climático de la Universidad de Yale, se refirió en un artículo a los recortes de la NOAA y a la pérdida de líderes experimentados del servicio meteorológico debido a los recortes de personal, lo que advertían en ese texto “supone un grave peligro para la misión de proteger a las personas y los bienes [en el futuro]”.

“Culpar a los oponentes políticos por los desastres naturales puede ser conveniente, pero distrae de los verdaderos problemas. La tragedia en Texas no fue resultado de un error en la previsión, sino de si se tomaron medidas lo suficientemente rápidas para atender el pronóstico, incluso por parte de las autoridades locales”, escribió en cambio en un artículo de opinión , Diana Furchtgott-Roth , directora del Centro de Energía, Clima y Medio Ambiente de la Heritage Foundation , uno de los mayores think-tank (centros de estudios) conservadores del país.

Del lado del gobierno federal, el presidente Trump ha dicho que “la gente [personal de emergencia] llegó allí tan rápido como nadie jamás había visto”. Sin embargo, hay reportes de que la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) no respondió cientos de llamadas en medio de las inundaciones.

Desde que ocurrió la tragedia en Texas ha habido afirmaciones encontradas sobre si la falta de personal, por los despidos que comenzaron en marzo pasado, y los recortes presupuestarios, que no entrarán en vigor sino hasta octubre de 2025, pudieron haber influido en la magnitud de los daños y pérdidas de vidas; o si se debió a un fallo en la ejecución en el terreno por parte de las autoridades locales.

Al 14 de julio de 2025 no hay ninguna investigación a fondo, como la que solicitó Schumer, que aclare lo sucedido o un dato concluyente sobre lo que humanamente pudo incidir en el balance fatídico en Texas.

