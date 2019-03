El escándalo de fraude universitario destapó la desigualdad en el sistema educativo. ¿Qué soluciones se proponen?

Cuando el FBI destapó el fraude de admisiones universitarias más grande de la historia, no solo destapó una red masiva de sobornos, lavado de dinero y chantaje. También dejó en evidencia un sistema educativo profundamente desigual que no alivia sino que incrementa la desigualdad.

¿Universidad gratis?

Pero eso no siempre le hace bien a los estudiantes de menos recursos como los latinos, recalcó Del Pilar. Y pone el ejemplo de Tennessee, donde se implementó un programa así , durante cuya aplicación encontraron que, irónicamente, quienes más se beneficiaron fueron estudiantes de clase media o alta, no necesariamente los que más lo necesitaban.

¿Alternativas a la universidad?

Dejarlo al azar

Pero eso no resuelve la posibilidad de que una vez que hayan entrado, los estudiantes que no tuvieron clases avanzadas o tutorías estén preparados para desempeñarse al nivel que se les requiere .

Acabar con los exámenes estandarizados

"No estoy de acuerdo con eso”, le dijo a Univision Noticias Marten Roorda, CEO de ACT, la compañía de exámenes estandarizados. “Uno no puede culpar al sistema de admisiones por eso. Esto no se trata del proceso de admisiones, no se trata de exámenes: se trata de desigualdad”.