Una jueza deja en firme la acción afirmativa que beneficia a minorías en demanda contra Harvard

Una jueza federal declaró este martes que la Universidad de Harvard no discrimina a los solicitantes asiáticoamericanos, en un fallo que fue visto como una gran victoria para los defensores de la acción afirmativa en las admisiones universitarias en Estados Unidos.

Sin embargo, la jueza de distrito federal Allison D. Burroughs, dictaminó que aunque el proceso de admisión de Harvard "no es perfecto", sí pasa un examen constitucional. Ella dijo que "no hay evidencia de ninguna motivación racial" y no hay evidencia de que ninguna decisión de admisión haya sido "afectada negativamente por la identidad asiático-estadounidense".