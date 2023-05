Es falso que estos drones quemen terrenos para crear parques eólicos: buscan prevenir grandes incendios

Maldita.es, otro miembro de la IFCN, en una verificación del 3 de abril de 2023 que también desmentía la relación entre parques eólicos y quemas “intencionales” de terrenos, confirmó que no existe dicha vinculación. Pepe Almodóvar, director de extinción en el dispositivo de incendios forestales de Castilla La-Mancha en España, dijo a ese medio español que “no tiene sentido quemar para construir, porque la construcción requiere en cualquier caso de exactamente el mismo procedimiento administrativo se queme o no se queme”. Agregó que no se requiere de cambio de uso del suelo para edificar un parque eólico.