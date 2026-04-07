Petróleo Petróleo se desploma hasta 17% tras tregua entre EEUU e Irán y reapertura de Ormuz El crudo, que se había convertido en un indicador clave del nerviosismo de los inversionistas ante la guerra, reaccionó de inmediato al cese de los ataques por dos semanas y a la apertura de la vía estratégica.

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El precio del petróleo registró una fuerte caída tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, lo que alivió temporalmente la tensión en los mercados energéticos.

El crudo, que se había convertido en un indicador clave del nerviosismo de los inversionistas ante la guerra, reaccionó de inmediato al acuerdo condicionado a la reapertura del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

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Los precios del West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se desplomaron alrededor de 17% tras el anuncio realizado este martes 7 de abril de 2026, de acuerdo con El País. El barril, que llevaba varios días por encima de los 100 dólares, cayó hasta ubicarse cerca de los 95 dólares.

En paralelo, el Brent, referencia en Europa, también retrocedió cerca de 15%, situándose alrededor de los 93 dólares por barril.

El alivio no solo se reflejó en el mercado energético. Los futuros de Wall Street mostraron avances, en línea con una reacción positiva de los inversionistas ante la posibilidad de una desescalada en un conflicto armado que ya suma seis semanas.

Desde finales de febrero, cuando comenzaron los bombardeos sobre Teherán, la situación había generado una elevada volatilidad.

En ese contexto, el cierre del estrecho por parte de la Guardia Revolucionaria iraní provocó la mayor interrupción del suministro global de crudo, afectando también el tránsito de gas natural y productos clave para industrias como la farmacéutica y la de fertilizantes.

En el mercado cambiario, el dólar también reaccionó. Tras semanas de fortalecimiento, la divisa estadounidense se debilitó frente a otras monedas del G10, mientras el euro avanzó hasta cotizar cerca de 1.168 dólares.

A pesar del optimismo inicial, analistas del sector advierten que la incertidumbre persiste, pues señalan que aún no existe claridad sobre cómo concluirá la guerra, por lo que no se descarta un nuevo repunte en las tensiones y, con ello, en el precio del petróleo.

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Precio de la gasolina se dispara en Estados Unidos en medio de la guerra

El impacto del conflicto en Medio Oriente también se ha trasladado directamente al bolsillo de los consumidores en Estados Unidos, donde los combustibles han registrado incrementos significativos en las últimas semanas.

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El precio de la gasolina supera ya los cuatro dólares por galón, lo que representa un aumento superior al 35% respecto a los niveles previos a la guerra. En el caso del diésel, el costo ha seguido una tendencia aún más pronunciada, rebasando los cinco dólares por galón, reportó El País.

Este encarecimiento ha comenzado a tener efectos políticos. La aprobación de Donald Trump ha caído a niveles cercanos al 35%, el punto más bajo de su mandato, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones intermedias.

Además, el costo de los combustibles se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos. De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, el 69% de los estadounidenses está inquieto por el aumento en los precios, y casi la mitad se declara sumamente preocupada.

El sondeo también refleja temores más amplios relacionados con la guerra, como el posible envío de tropas terrestres, el aumento de bajas militares, ataques terroristas y la expansión del conflicto fuera de Medio Oriente.