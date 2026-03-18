T-MEC Comienzan discusiones con México para revisar el T-MEC: Ebrard explica puntos clave Jamieson Greer, titular de USTR, y Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, se reunieron este miércoles

Video ¿Es el T-MEC irrelevante?

Este miércoles 18 de marzo de 2026 comenzaron las discusiones para revisar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC).

De acuerdo con un mensaje del secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard Casaubon, la mañana de hoy comenzaron las reuniones para discutir los temas.

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La unión americana está representada por Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y su equipo.

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¿Qué temas abordan en la revisión del T-MEC?

El 16 de marzo de 2026, Marcelo Ebrard informó del plan de México para las reuniones en torno al T-MEC.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Ebrard escribió que “México propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles”.

El presidente Donald Trump ha señalado la posibilidad de que Estados Unidos salga del T-MEC.

Sin embargo, el mandatario estadounidense ha abierto la posibilidad a acuerdos bilaterales con México y Canadá, sin revelar detalles.

En esta nueva gestión de Trump al frente de Estados Unidos, su política arancelaria ha causado revuelo en los mercados internacionales, pues las tarifas han fungido como monedas de negociación.

La más reciente tarifa impuesta por el gobierno de Trump son los aranceles a países que envíen petróleo a Cuba, una sanción que México busca sortear de forma diplomática, según ha dicho su presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ebrard da puntos clave del primer encuentro

En entrevista con N+ Univision, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, habló de los puntos clave y de qué va esta primera reunión para revisar el T-MEC.

El funcionario explicó que el objetivo de México es que "el tratado siga adelante, el tratado ha sido bueno para los dos países, desde luego todo se puede perfeccionar".

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Además, explicó que "esta primera ronda es para que cada país presente su visión general, es la primera discusión, conversación. La segunda es cómo vamos a trabajar".

Por otra parte, destacó que la delegación de México "es un equipo muy amplio (...) Vamos a presentar mucha data, venimos bien equipados la verdad".

Los tres puntos que busca México:

Trabajo en conjunto y en equipo con otros países.

Qué queremos hacer con reglas de origen cada uno de los dos países.

Cómo aseguramos la cadena e suministro de ambos paises.

(Debemos) ponernos de acuerdo qué vamos a producir y cómo vamos a reemplazar lo que estamos importando. Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México



Luego, Ebrard dijo que viene una segunda ronda, aunque "habrá unas aquí, otras por zoom y otras en México".