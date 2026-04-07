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Irán pide cadenas humanas para proteger plantas eléctricas mientras se acaba el plazo de Trump; en qué consiste este llamado

El mandatario estadounidense, a través de su Truth Social, señaló que “esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás”; agregó que "no quiere que eso suceda, y que tienen tiempo para que pase algo “revolucionariamente maravilloso”.

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Por:N+ Univision y AP
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Video Donald Trump critica a siete presidentes de EEUU y afirma que él frenó la amenaza de un Irán nuclear

Funcionarios iraníes instaron a jóvenes a formar cadenas humanas para proteger centrales eléctricas, horas antes de que venza el plazo del presidente Donald Trump de atacar su infraestructura si no se abre el estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense, a través de su Truth Social, señaló este martes 7 de abril que “esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás”, pero dijo que tienen tiempo para que pase algo “revolucionariamente maravilloso”.

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“47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin”, expresó.

Video Esta noche se cumple el últimatum de Trump para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz

¿En qué consiste el llamado de la República Islámica?

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Tras las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Alireza Rahimi, secretario del Consejo Supremo de Juventud y Adolescentes, hizo un llamado en video a todos los jóvenes deportistas, artistas, estudiantes, universitarios y profesores a formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas, ya que son sus “activos y capital nacional”.

Cabe destacar que Irán ya ha formado cadenas humanas en sus plantas nucleares cuando ha habido tensiones con Occidente; no obstante, actualmente no está claro si se atenderá el llamado.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, informó a través de su cuenta de X que tienen el apoyo de 14 millones de iraníes y ha instado a la gente a que se ofrezca como voluntaria para luchar.

“Yo también he estado, estoy y seguiré estando listo para dar mi vida por Irán”, expresó.

Video Amenaza de Trump apunta a la infraestructura de Irán ¿postergará nuevamente su fecha límite? Opinión

Importancia del estrecho de Ormuz

Las amenazas de Trump referentes a abrir el estrecho de Ormuz recaen en su importancia, ya que los precios del crudo y el gas se han visto afectados, porque por esta vía marítima pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Tan solo este martes 7 de abril, de acuerdo con el Financial Times, el precio por barril de Brent Crude Oil (Internacional) se posiciona de $110.69 a $111.45, teniendo volatilidad por las recientes declaraciones.

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De acuerdo con funcionarios, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos continúan, pero no hay ningún panorama positivo de que vayan a alcanzar un acuerdo antes de que se cumpla el plazo del mandatario estadounidense.

Video Petróleo baja a $111, pero gasolina se mantiene alta por tensión con Irán

Líderes mundiales y expertos han dicho que si se cumplen los ataques tan destructivos del presidente de los Estados Unidos, esto podría constituir un crimen de guerra.

Sin embargo, los ataques hacia Irán no han parado; esta mañana reportó que atacaron zonas residenciales de Teherán y, en respuesta, la República Islámica disparó contra Israel y Arabia Saudí, lo que generó que se provocara el cierre de un puente importante.


ALM

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