Precio de la gasolina ¿Bajó o subió la gasolina regular luego del anuncio de Trump? Precio del galón este lunes 23 de marzo 2026 Luis Alberto Villamarín, analista especializado en geopolítica, cuenta a N+ Univision qué podría pasar después de los 5 días de plazo que Trump dio a Irán

Video Donald Trump pospone ataques contra Irán tras lograr avances en conversaciones diplomáticas

Este lunes 23 de marzo del 2026, el presidente Donald Trump anunció que extendería el plazo que le dio a Irán a 5 días para que abriera el estrecho de Ormuz, lo que ocasionó que el Wall Street se disparara y el precio del petróleo se desplomara.

Luis Alberto Villamarín, analista especializado en geopolítica, cuenta a N+ Univision qué podría pasar después de los 5 días de plazo que les dio el mandatario estadounidense a Irán y todas sus implicaciones.

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Precio del petróleo baja

El analista especializado en geopolítica comentó que lo “único positivo” de este anuncio es que bajaron los precios del petróleo, pero que esta guerra se ha caracterizado por la desinformación y que “no es tan fácil arreglar este conflicto en cinco días”.

Referente al papel que juega Turquía en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, Villamarín dijo que su posición geoestratégica le permite jugar al presidente Recep Tayyip Erdoğan en ambos bandos, pero señala que es sumamente peligroso, ya que detrás de su intención de paz está todo el crudo iraní que sale de manera ilegal al mundo.

Luis Alberto Villamarín señaló que, aunque Trump haya dicho que se estaban dando conversaciones entre Irán y Estados Unidos para la resolución del conflicto y un plazo de 5 días para posponer los ataques militares contra las centrales eléctricas, la realidad es que Israel no se lo permitirá, porque tienen la intención de seguir bombardeando.

“Las consecuencias de esto son que cada día será más difícil la situación para los iraníes. Ya ayer comenzaron los apagones con los bombardeos israelíes”, expresó.

¿En cuánto están el petróleo y la gasolina hoy 23 de marzo?

Tras el anuncio del mandatario estadounidense informando que extendería el plazo de Irán para que abra el estrecho de Ormuz, si no, atacaría las centrales eléctricas, el Wall Street se disparó y el precio del petróleo se desplomó.

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De acuerdo con la agencia de noticias AP, los precios del petróleo se revirtieron con el anuncio, cayendo hasta un 10 % y dejando el precio en hasta 90 dólares por barril. En el caso del crudo Brent, el referente internacional, se desplomó 9,02 dólares hasta 103,17 dólares por barril.

Por su parte, AAA Gas Prices (Asociación Automovilística Estadounidense) informa que el precio de la gasolina regular en Estados Unidos este lunes 23 de marzo es de 3.95 dólares el galón. El día de ayer el precio se posicionaba en alrededor de 3.94 dólares por galón, una diferencia mínima.

Sin embargo, este precio cambia de acuerdo con los estados; en el caso de California, Washington y Hawái, el precio ronda de 5.20 a 5.79 dólares por galón.

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Con los mercados bursátiles, el Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 se dispararon un 2.6%; el Nikkei 225 de Japón cayó un 3,5 % para cerrar en 51.515,49, el Hang Seng de Hong Kong cedió un 3,5 % hasta 24.382,47, mientras el Composite de Shanghái descendió un 3,6 % hasta 3.813,28.

Medios iraníes desmienten a Trump

El presidente Donald Trump había dicho que Estados Unidos e Irán habían mantenido “conversaciones muy positivas” y productivas acerca de la resolución de la guerra. Sin embargo, este mismo lunes, medios iraníes desmintieron al mandatario, señalando que no ha habido conversaciones entre Teherán y Washington.