Noticias

Nuevo Cierre de Gobierno en Estados Unidos 2026: ¿Qué es el shutdown y Cuándo Termina?

El conflicto político se originó por diferencias entre demócratas y republicanos en temas clave como la seguridad nacional y la política migratoria, impulsadas por la administración del presidente Donald Trump

Video Última hora: hay acuerdo bipartidista para extender negociaciones sobre presupuesto y evitar otro cierre de Gobierno

Estados Unidos enfrenta un nuevo cierre parcial de gobierno en 2026, apenas dos meses después del shutdown más prolongado de su historia. El 31 de enero de 2026, la administración federal suspendió parcialmente sus operaciones tras no lograr un acuerdo presupuestario a tiempo en el Congreso.

Aunque el Senado aprobó una propuesta para evitar el cierre, la falta de una votación definitiva en la Cámara de Representantes impidió que el acuerdo se concretara antes de que venciera el plazo legal, provocando así la interrupción de fondos federales. Pero, ¿qué es exactamente el shutdown y cuándo termina? Aquí te lo explicamos.

¿Qué significa un shutdown en Estados Unidos?

De acuerdo con el Congreso de Estados Unidos, el llamado shutdown ocurre cuando esta dependencia no aprueba a tiempo el presupuesto federal o una resolución temporal que permita al gobierno seguir operando. Sin esta autorización legal, las agencias federales no pueden gastar dinero, lo que obliga a suspender aquellas actividades que no se consideran esenciales.

El presupuesto del gobierno estadounidense se divide en 12 leyes de asignaciones, cada una correspondiente a distintas áreas del funcionamiento federal. Cuando el Congreso aprueba solo algunas de estas leyes y deja otras pendientes, el resultado es un cierre parcial del gobierno, que afecta únicamente a las agencias y programas que se quedaron sin financiamiento.

Durante un shutdown, miles de empleados federales pueden ser enviados a licencia sin goce de sueldo, mientras que servicios esenciales continúan operando de forma limitada.

¿Cuándo terminará el shutdown de 2026?

La duración de un shutdown es difícil de predecir, ya que depende exclusivamente de que el Congreso llegue a un nuevo acuerdo. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), algunos programas pueden seguir funcionando durante un corto periodo si cuentan con fondos previamente aprobados, pero otros se detienen casi de inmediato.

El impacto para los estados aumenta cuanto más se prolonga el cierre, ya que muchos dependen de transferencias federales para financiar programas locales.

En este caso, se espera que el shutdown termine el lunes 2 de febrero de 2026, fecha en la que la Cámara de Representantes tiene previsto votar para ratificar el acuerdo presupuestario aprobado previamente por el Senado y así reactivar plenamente las operaciones del gobierno federal.

Video El cierre del gobierno persiste, mientras Trump sugiere redirigir los fondos de las aseguradoras
