Noticias De la caída del bitcoin al desplome de las acciones de Amazon: así cerró Wall Street hoy El S&P 500 cedió 1.2% para cerrar con pérdidas por sexta ocasión en los últimos siete días desde que alcanzó un máximo histórico.

Video Temporada de impuestos: Comunidad inmigrante teme que IRS comparta sus datos con agencias federales. Esto dicen los expertos

Una caída en los precios de las acciones tecnológicas sacudió a Wall Street este jueves 5 de febrero, mientras que el valor del bitcoin sufrió nuevas pérdidas para ubicarse aproximadamente a la mitad del récord que había establecido hacia finales del año pasado.

Varios informes desalentadores sobre el mercado laboral en Estados Unidos también contribuyeron a la caída de los rendimientos en el mercado de bonos.

PUBLICIDAD

¿Cómo cerró Wall Street hoy?

E l S&P 500 cedió 1.2% para cerrar con pérdidas por sexta ocasión en los últimos siete días desde que alcanzó un máximo histórico. El Promedio Industrial Dow Jones perdió 1.2%, y el compuesto Nasdaq se desplomó 1.6%.

Qualcomm cayó un 8.5% para una de las mayores pérdidas del mercado, a pesar de que la empresa de chips superó las expectativas de los analistas en cuanto a ganancias e ingresos en el último trimestre. Su pronóstico de ganancias para el trimestre actual no cumplió con las expectativas de los analistas, ya que una escasez generalizada de chips de memoria está llevando a algunos fabricantes de teléfonos a reducir sus pedidos.

En tanto, las ventas de Amazon aumentaron un 14% durante el cuarto trimestre, ayudadas por un fuerte gasto en las fiestas de fin de año y un crecimiento mejor de lo esperado en su destacada unidad de computación en la nube. Sin embargo, las acciones de la firma cayeron un 11%, ya que los inversores parecían estar preocupados por los planes de la empresa de aumentar la inversión de capital en casi un 60%.

Oro y plata caen

Mientras que el precio de la plata cayó 9.1% desde que su impulso récord se detuvo repentinamente la semana pasada.

El precio del oro cayó un 1.2% para establecerse en 4 mil 889.50 dólares por onza. Ha estado oscilando desde que aproximadamente duplicó su precio en 12 meses. Se acercó a 5 mil 600 dólares la semana pasada y luego cayó por debajo de 4.500 dólares el lunes.

PUBLICIDAD

Tanto el oro como la plata habían estado subiendo vertiginosamente mientras los inversores buscaban refugios que pensaban que serían más seguros en medio de preocupaciones sobre la agitación política, un mercado de valores estadounidense que los críticos llamaban caro y enormes cargas de deuda para los gobiernos de todo el mundo.

El hundimiento del bitcoin

El bitcoin también se hundió. Al igual que el oro, el bitcoin no produce ganancias ni dividendos, y su precio depende de lo que los inversores estén dispuestos a pagar por él. Cayó brevemente más del 12% hasta cotizarse por debajo de 64 mil dólares, comparado con un récord de más de 124 mil establecido en octubre.

La caída arrastró las acciones de las empresas involucradas en la industria de las criptomonedas. Coinbase Global, la plataforma de comercio de criptomonedas, cayó 13.3%. La estrategia, que ha hecho un negocio de comprar y mantener bitcoin, se desplomó 17.1%.

Mira también: