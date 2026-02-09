Precio del dólar hoy en México: ¿A cómo está el peso este lunes 9 de febrero de 2026?
Consulta aquí en cuánto está el dólar este lunes 9 de febrero 2026 en México y conoce el tipo de cambio con relación al peso
El precio del dólar es fundamental para la economía, finanzas y transacciones, es por eso que estar al tanto sobre si sube o baja en el tipo de cambio ayuda a tener las mejores decisiones en cuestión del pago de servicios, envío de remesas y compras en línea.
De igual manera, se tiene que tener muy en cuenta que el precio de compra y venta cambia constantemente, es por eso que aquí en N+ Univision te mostramos cómo abrió el dólar hoy lunes 9 de febrero 2026.
¿Cómo cerró el dólar el viernes 6 de febrero del 2026?
El viernes 6 de febrero del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $ 17.29 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).
El precio de venta cerró en promedio con $17.79 y $18.20 pesos mexicanos por cada unidad.
En el caso del precio por compra, fue de $16.25 y $16.88 pesos mexicanos por cada dólar.
¿Cuál es el precio del dólar el lunes 9 de febrero del 2026?
Este lunes 9 de febrero, el dólar se cotiza en 17.24 pesos mexicanos por cada billete verde, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).
El precio de venta en promedio es de $17.60 y $18.20 pesos mexicanos por cada unidad.
En el caso del precio por compra, en promedio, es de $15.95 y $16.70 pesos mexicanos por cada dólar.
ALM