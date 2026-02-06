Noticias Dow Jones supera los 50.000 puntos por primera vez en su historia y Trump lo celebra; así cerró Wall Street hoy El Promedio Industrial Dow Jones se disparó 1,102 puntos, o un 2.2%, y superó los 50,000 por primera vez.

E l Promedio Industrial Dow Jones se disparó 1,102 puntos y superó los 50,000 por primera vez mientras el mercado de valores de Estados Unidos se recuperó para recuperar gran parte de sus pérdidas de principios de la semana.

El Dow subió un 2.2% en las operaciones de la tarde del viernes, mientras el S&P 500 saltó un 1.7% el viernes y se dirigía hacia su mejor día desde mayo. El compuesto Nasdaq subió un 1.9%.

¿Por qué se disparó la bolsa de EEUU?

Las empresas de chips ayudaron a impulsar el rally y Nvidia saltó un 7.3% para recortar su pérdida de la semana, que al comenzar el día era de poco más del 10%. Por su parte, Broadcom subió un 7.2% y borró por completo su caída de la semana.

Estas fueron las dos fuerzas más fuertes que impulsaron el S&P 500, y se beneficiaron de las esperanzas de un gasto continuo por parte de clientes que se adentran en la tecnología de inteligencia artificial.

Amazon, por ejemplo, anunció el jueves por la noche que espera gastar alrededor de 200.000 millones de dólares en inversiones este año para aprovechar “oportunidades seminales como IA, chips, robótica y satélites de órbita baja”.

Trump celebra récord de Dow Jones

Vía la Truth Social, el presidente Donald Trump celebró en un breve mensaje el récord histórico del Promedio Industrial Dow Jones. "¡FELICIDADES, AMÉRICA!", escribió el mandatario.

