Precio del dólar hoy en México: ¿A cómo está el peso este viernes 6 de febrero de 2026?

El precio del dólar impacta directamente en la economía familiar, el comercio y las finanzas personales, por lo que mantenerse informado es clave para tomar mejores decisiones

El precio del dólar impacta directamente en la economía familiar, el comercio y las finanzas personales, por lo que mantenerse informado es clave para tomar mejores decisiones. Si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios en dólares o realizar cualquier transacción relacionada con la divisa estadounidense, es fundamental conocer el tipo de cambio del día.

El comportamiento del dólar influye en millones de personas en México; factores como las decisiones de política monetaria, los acuerdos políticos en Estados Unidos y el contexto económico internacional inciden en la cotización del peso frente a la moneda estadounidense. Por ello, es importante conocer cómo se mueve el mercado cambiario y cuál es el precio del dólar hoy, viernes 6 de febrero de 2026.

Caída del Bitcoin presiona mercados y tipo de cambio

Durante los primeros días de febrero, el bitcoin se desplomó, alcanzando su nivel más bajo en meses debido a una mezcla de tensiones geopolíticas, incertidumbre comercial y cambios en el sentimiento de riesgo de los inversionistas, factores que afectan tanto al dólar estadounidense como al peso mexicano.

Según información de Binance Square, la caída del Bitcoin suele ser un síntoma de un fenómeno llamado "Flight to Quality", en el cual generalmente el dólar puede fortalecerse.

Cuando el Bitcoin cae por pánico o incertidumbre económica, los inversionistas suelen refugiarse en el dólar, lo que aumenta su demanda y valor frente a otras monedas, mientras que el peso mexicano suele debilitarse o depreciarse.

Peso mexicano se debilita ante caída del Bitcoin

El peso es considerado una “moneda de riesgo” o emergente, por lo que si el mercado tiene miedo y vende Bitcoin, también suele vender pesos mexicanos para comprar dólares, lo que encarece el tipo de cambio en México.

Esta relación se debe a que los inversionistas buscan activos considerados más seguros en momentos de incertidumbre. El dólar estadounidense es uno de los principales refugios financieros a nivel mundial, por lo que según Binance Square, su demanda aumenta cuando los mercados muestran volatilidad.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en México?

Hoy, viernes 6 de febrero de 2026, el dólar cotiza en 17.4070 pesos mexicanos, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). Esta institución es la encargada de calcular y publicar diariamente el tipo de cambio oficial, el cual se difunde a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Cabe recordar que el jueves 5 de febrero de 2026 el dólar cotizó en 17.2925 pesos mexicanos, por lo que el tipo de cambio muestra un ligero incremento para este viernes, reflejando la presión reciente en los mercados internacionales.

Al día de hoy, el peso mexicano ha mostrado volatilidad y una tendencia a la depreciación frente al dólar debido a estos retrocesos en los mercados financieros globales.

