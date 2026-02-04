Noticias ¿Cuántos dólares enviaron mexicanos a sus familias? Cantidad de remesas que enviaron en 2025 La gran mayoría del dinero llegó por transferencias electrónicas, que representaron el 99.1% del total, mientras que el uso de efectivo, envíos en especie y órdenes de pago fue mínimo

El Banco de México (Banxico) dio a conocer el Reporte Analítico de Ingresos y Egresos por Remesas 2025, documento que muestra cuánto dinero enviaron los mexicanos que viven en el extranjero a sus familias en México, así como el monto que salió del país por este mismo concepto.

Las remesas son envíos de dinero que realizan personas migrantes a sus familiares en su país de origen. En el caso de México, la mayoría de estos recursos provienen de mexicanos que trabajan principalmente en Estados Unidos y Canadá; estos ingresos representan un apoyo clave para millones de hogares.

¿Cuánto dinero ingresó a México por remesas en 2025?

De acuerdo con Banxico, durante todo 2025 México recibió 61 mil 791 millones de dólares en remesas, una cifra menor a la registrada en 2024, cuando el monto fue de 64 mil 746 millones de dólares. Esto significó una caída anual de 4.6%, la primera en once años.

Tan solo en diciembre de 2025, los ingresos por remesas alcanzaron 5 mil 322 millones de dólares, producto de 13.1 millones de envíos. En promedio, cada remesa fue de 408 dólares. Aunque el número de transferencias disminuyó, el monto promedio enviado fue mayor, lo que ayudó a sostener el flujo de recursos.

Así se enviaron las remesas

La gran mayoría del dinero llegó por transferencias electrónicas, que representaron el 99.1% del total, es decir, más de 61 mil millones de dólares. El uso de efectivo, envíos en especie y órdenes de pago fue mínimo.

Del total de remesas electrónicas, casi la mitad se cobró en efectivo, mientras que el resto se depositó directamente en cuentas bancarias, lo que refleja un mayor uso del sistema financiero formal.

¿Cuántas remesas salieron de México en 2025?

Banxico también informó que las remesas enviadas desde México hacia el extranjero sumaron 1 mil 183 millones de dólares en 2025, cifra menor a la de 2024 y que representó una disminución anual de 9.6%.

En diciembre del año pasado, los envíos al exterior alcanzaron 122 millones de dólares, con un promedio de 420 dólares por operación.

¿Hubo más entradas que salidas?

Según Banxico, al cierre de 2025, México registró un saldo positivo de 60 mil 608 millones de dólares, es decir, entró mucho más dinero del que salió por concepto de remesas. Aunque este superávit fue menor al de 2024, sigue confirmando la importancia de las remesas para la economía nacional.

Con cifras desestacionalizadas, Banxico señaló que en diciembre los ingresos por remesas bajaron ligeramente respecto al mes anterior, mientras que los egresos aumentaron. Aun así, el balance se mantuvo ampliamente favorable para la economía de México.

JCIM