divisa dólar Precio del dólar hoy en México: ¿A cómo está el peso este miércoles 11 de febrero 2026? Consulta aquí en cuánto está el dólar este miércoles 11 de febrero 2026 en México y conoce el tipo de cambio con relación al peso



La relevancia del precio del dólar es un factor importante, porque con alguna decisión política puede ser que suba o baje y afecte las finanzas de miles de personas y a la economía internacional.

Por eso mismo es importante saber el precio de compra y venta, ya que así se podrán tomar mejores decisiones financieras en el tema de las remesas, compras o cualquier operación que involucre el billete verde. A continuación te mostramos en cuánto está el dólar hoy miércoles 11 de febrero del 2026.

¿Cómo cerró el dólar el martes 10 de febrero del 2026?

El martes 10 de febrero del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $17.18 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

El precio de venta cerró en promedio con $17.48 y $18.20 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, fue de $16.34 y $16.70 pesos mexicanos por cada dólar.

¿Cuál es el precio del dólar el miércoles 11 de febrero del 2026?

Este miércoles 11 de febrero, el dólar se cotiza en $17.23 pesos mexicanos por cada billete verde, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

El precio de venta en promedio es de $17.48 y $18.20 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, en promedio, es de $16.34 y $16.70 pesos mexicanos por cada dólar.

