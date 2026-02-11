divisa dólar

Precio del dólar hoy en México: ¿A cómo está el peso este miércoles 11 de febrero 2026?

Consulta aquí en cuánto está el dólar este miércoles 11 de febrero 2026 en México y conoce el tipo de cambio con relación al peso

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Mayor devolución de impuestos: claves para deducir más en las declaraciones federal y de Georgia

La relevancia del precio del dólar es un factor importante, porque con alguna decisión política puede ser que suba o baje y afecte las finanzas de miles de personas y a la economía internacional.

Por eso mismo es importante saber el precio de compra y venta, ya que así se podrán tomar mejores decisiones financieras en el tema de las remesas, compras o cualquier operación que involucre el billete verde. A continuación te mostramos en cuánto está el dólar hoy miércoles 11 de febrero del 2026.

PUBLICIDAD

¿Cómo cerró el dólar el martes 10 de febrero del 2026?

Más sobre divisa dólar

Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto cotiza el peso este martes 10 de febrero 2026?
2 mins

Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto cotiza el peso este martes 10 de febrero 2026?

Dinero
Precio del dólar hoy en México: ¿A cómo está el peso este lunes 9 de febrero de 2026?
1 mins

Precio del dólar hoy en México: ¿A cómo está el peso este lunes 9 de febrero de 2026?

Dinero
Un raro billete de $2 de 1890 que se cotiza por miles de dólares
3 mins

Un raro billete de $2 de 1890 que se cotiza por miles de dólares

Dinero
Cómo las remesas han impulsado al ‘superpeso’ y cómo eso ayudaría la economía de la frontera
2:28

Cómo las remesas han impulsado al ‘superpeso’ y cómo eso ayudaría la economía de la frontera

Dinero
El dólar sigue trepando: alcanza su cotización más alta en 20 años tras el agresivo discurso de Putin
2 mins

El dólar sigue trepando: alcanza su cotización más alta en 20 años tras el agresivo discurso de Putin

Dinero
Quién gana y quién pierde con un dólar fuerte
3 mins

Quién gana y quién pierde con un dólar fuerte

Dinero
El dólar alcanza su cotización más alta en 20 años
2 mins

El dólar alcanza su cotización más alta en 20 años

Dinero
En fotos: Estas son las 10 monedas más fuertes del mundo (y el dólar no es de las primeras)
10 fotos

En fotos: Estas son las 10 monedas más fuertes del mundo (y el dólar no es de las primeras)

Dinero

El martes 10 de febrero del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $17.18 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

El precio de venta cerró en promedio con $17.48 y $18.20 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, fue de $16.34 y $16.70 pesos mexicanos por cada dólar.

¿Cuál es el precio del dólar el miércoles 11 de febrero del 2026?

Este miércoles 11 de febrero, el dólar se cotiza en $17.23 pesos mexicanos por cada billete verde, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

El precio de venta en promedio es de $17.48 y $18.20 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, en promedio, es de $16.34 y $16.70 pesos mexicanos por cada dólar.

Video Impuestos 2026: ¿Es seguro declarar con ITIN tras el intercambio de datos entre IRS e Inmigración?

ALM

Relacionados:
divisa dólarNoticiasFinanzas