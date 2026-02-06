Finanzas ¿Cómo funcionan los servicios 'rent now, pay later' y cuáles son sus beneficios para el bolsillo? Se trata de una adaptación del modelo “buy now, pay later” (compra ahora, paga después) aplicado al ámbito de la vivienda.

Los servicios de “ rent now, pay later ” son plataformas financieras que permiten posponer o dividir en cuotas el pago de la renta, en lugar de cubrirla completa en la fecha habitual.

Se trata de una adaptación del modelo “ buy now, pay later” ( compra ahora, paga después, por su traducción al español) aplicado al ámbito de la vivienda.

Así funciona “rent now, pay later”

Estas empresas o aplicaciones funcionan como intermediarias entre el arrendatario y el arrendador.

Su lógica es simple:

La plataforma paga la renta completa al propietario en la fecha acordada.

Después, el usuario le paga a la plataforma, ya sea en cuotas, en una fecha posterior o con intereses.

En otras palabras, son una especie de crédito enfocado exclusivamente al pago de la renta, diseñado para personas que necesitan mayor flexibilidad en sus finanzas mensuales.

¿Qué servicios ofrece “rent now, pay later”?

Este tipo de servicios suele presentarse como una solución para:

Evitar retrasos en el pago

Reducir el riesgo de desalojos

Enfrentar meses con poco flujo de efectivo

Dividir pagos grandes en montos más manejables

¿Cómo acceder al servicio?

Para utilizar estos servicios, el solicitante debe registrarse en algunas de las siguientes plataformas: RentU, RNPL Credit, Qira o Split Pay.

El proceso general suele ser similar:

El usuario crea una cuenta en la app o sitio web. Sube comprobantes de ingresos u otros datos financieros. La plataforma realiza una evaluación de su perfil. Si es aprobado, el servicio se activará.

¿Cómo funciona en cada empresa?

Split Pay permite dividir la renta en dos pagos. La plataforma cubre el monto total al propietario y el usuario liquida su parte según el calendario acordado.

permite dividir la renta en dos pagos. La plataforma cubre el monto total al propietario y el usuario liquida su parte según el calendario acordado. Qira paga la renta completa y luego el inquilino devuelve el dinero en cuotas o en una fecha posterior.

paga la renta completa y luego el inquilino devuelve el dinero en cuotas o en una fecha posterior. RNPL Credit funciona como un préstamo para la renta: el usuario elige plazos y condiciones, sube su contrato de arrendamiento y la empresa paga al casero.

funciona como un préstamo para la renta: el usuario elige plazos y condiciones, sube su contrato de arrendamiento y la empresa paga al casero. RentU cubre la renta o el depósito inicial y el usuario lo reembolsa en mensualidades.

Aunque el proceso varía, el principio es el mismo: la plataforma paga primero y el inquilino liquida después, generalmente con una comisión o interés incluido.

Este modelo, cada vez más común en el sector fintech, busca introducir flexibilidad en uno de los gastos más grandes y rígidos del presupuesto mensual.

