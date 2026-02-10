Noticias Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto cotiza el peso este martes 10 de febrero 2026? Consulta aquí en cuánto está el dólar este martes 10 de febrero 2026 en México y conoce el tipo de cambio con relación al peso





El precio del dólar es importante para la economía, finanzas y transacciones, es por eso que estar al tanto sobre si sube o baja en el tipo de cambio ayuda a tener las mejores decisiones en cuestión del pago de servicios, envío de remesas y compras en línea.

Un tema a resaltar es su relevancia, ya que cualquier decisión política hace que el precio de compra y venta cambie y afecte la economía internacional, así que aquí en N+ Univision te mostramos cómo abrió el dólar hoy martes 10 de febrero de 2026.

El dólar inició el año con un máximo de 17.89 pesos mexicanos por cada unidad y cerró con 17.46 pesos por cada dólar.

Ahora, en el mes de febrero, hasta el momento se ha tenido un máximo de 17.52 pesos por cada unidad el 6 de febrero y actualmente está en un promedio de 17.19 por cada billete verde.

¿Cómo cerró el dólar el lunes 9 de febrero del 2026?

El lunes 9 de febrero del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $ 17.20 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).

El precio de venta cerró en promedio con $17.55 y $18.20 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, fue de $16.00 y $16.70 pesos mexicanos por cada dólar.

¿Cuál es el precio del dólar el martes 10 de febrero del 2026?

Este martes 10 de febrero, el dólar se cotiza en $17.19 pesos mexicanos por cada billete verde, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).

El precio de venta en promedio es de $17.48 y $18.20 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, en promedio, es de $16.00 y $16.70 pesos mexicanos por cada dólar.