Revelan otro posible crimen de guerra en ataque a "narcolancha" de Venezuela: caso de supuesta perfidia, según fuentes

En su primer ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe, el Departamento de Defensa de Estados Unidos usó un avión secreto pintado de forma tal que pareciera una aeronave civil y con el armamento oculto dentro del fuselaje, según le dijeron a The New York Times funcionarios relacionados con el caso.

Esta información es relevante porque cuestiona aún más la legalidad de estos ataques, que la administración Trump defiende alegando que se encuentra en guerra contra los carteles del narcotráfico y asegurando, sin mostrar evidencias, que las embarcaciones impactadas transportaban drogas hacia EEUU.

Ese primer ataque contra una presunta narcolancha, el pasado 2 de septiembre, ya fue polémico y ha sido foco de debate pues se dio a conocer que quedaron dos supervivientes que fueron rematados en un ataque posterior que terminó por hundir los restos del barco, en otra presunta violación al derecho internacional humanitario, que prohíbe atacar a personas náufragas: 11 personas murieron ese día.

Los funcionarios que hablaron con el Times dijeron que el avión había bajado lo suficiente como para que los ocupantes de la embarcación pudieran verlo y aparentemente, tras su avistamiento, la lancha había dado media vuelta de regreso a Venezuela, antes de ser impactada.

Tras ese ataque inicial, el ejército empezó a usar aviones militares sin ningún tipo de enmascaramiento, y también drones MQ-9 Reaper.

¿Qué es la perfidia y por qué podría aplicarse en este caso?

Las leyes internacionales de los conflictos armados prohíben que los combatientes se hagan pasar por civiles para engañar a sus adversarios y que estos bajen la guardia y así entonces poder atacarlos y eliminarlos. Esto sería un crimen de guerra que se conoce como 'perfidia'.

El mayor general retirado, Steven J. Lepper, quien fuera subjefe del cuerpo jurídico de la Fuerza Aérea estadounidense, dijo a The New York Times que si el avión fue pintado de forma tal que ocultara su naturaleza militar y se acercó lo suficiente para que los tripulantes de la embarcación pudieran verlo y por tanto, engañados, no intentaran maniobras evasivas ni de rendición, eso constituye un crimen de guerra.

"Ocultar la identidad es un elemento de la perfidia", declaró. “Si el avión que sobrevuela no es identificable como aeronave combatiente, no debería participar en actividades de combate”, agregó.

"Si se arma este tipo de aeronaves con fines de autodefensa, eso no constituiría una violación del derecho de la guerra", afirmó por su parte a The Washington Post Todd Huntley, exabogado militar que durante siete años estuvo asesorando a las fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU durante la campaña antiterrorista tras el 11-S. "Pero utilizarlas como plataforma ofensiva y apoyarse en su apariencia civil para ganarse la confianza del enemigo, sí lo es", agregó.



Expertos legales cuestionan la supuesta guerra de EEUU contra el narcotráfico y aseguran que estos ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales.

"Esto no es un conflicto armado", aseguró Huntley, quien actualmente se desempeña como director del programa de derecho de la seguridad nacional de la Facultad de Derecho de Georgetown. "Pero lo que hace que esto resulte tan sorprendente es que, incluso aceptando su argumento, se trataría de una violación del derecho internacional".

Geoffrey Corn, teniente coronel y antiguo asesor principal del Ejército en derecho de la guerra, actualmente profesor de la Universidad Texas Tech, dijo al Times que no cree que ese ataque se haya producido en el marco de un conflicto armado pero que EEUU considera la perfidia un delito incluso en conflictos armados no internacionales. Según Corn, la evaluación de si ese ataque constituyó perfidia dependería de si el ejército intentó hacer creer a los tripulantes de la lancha que el avión era civil para engañarlos y sacarles ventaja.

“La pregunta clave es si existe una razón alternativa creíble para usar una aeronave sin marcas en el ataque que no sea explotar su aparente condición civil para obtener alguna ventaja táctica”, concluyó, citado por The New York Times.