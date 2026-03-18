Sistema de Reserva Federal (FED) Fed anuncia su decisión sobre las tasas de interés en medio de la guerra en Irán ¿Cómo quedan? La decisión se da luego de que se anunciara que los precios mayoristas en Estados Unidos subieron más de lo esperado en febrero.



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La Reserva Federal (Fed) mantiene sin cambios su tasa de interés a corto plazo, dejando así, su tasa de interés de referencia en torno al 3.6 %.

Esto ocurre después de que el 28 de enero pasado anunciara que mantendría sin cambios su tasa luego de los tres recortes que hizo en 2025.

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Precios mayoristas en Estados Unidos subieron más de lo esperado en febrero

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La decisión se da luego de que se anunciara que los precios mayoristas en Estados Unidos subieron más de lo esperado en febrero.

Y es que horas antes, el Departamento del Trabajo informó que su índice de precios al productor, que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores, subió 0,7% respecto de enero y 3,4% respecto de febrero de 2025. El aumento interanual fue el mayor desde febrero de 2025.

Los incrementos, impulsados en parte por un fuerte aumento de los precios de los alimentos de enero a febrero, fueron mayores de lo que habían pronosticado los economistas y ocurrieron antes de que la guerra con Irán elevaran los precios de la energía.