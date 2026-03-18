Sistema de Reserva Federal (FED)

Fed anuncia su decisión sobre las tasas de interés en medio de la guerra en Irán ¿Cómo quedan?

La decisión se da luego de que se anunciara que los precios mayoristas en Estados Unidos subieron más de lo esperado en febrero.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Guerra Irán: Familias acumulan deudas y la gasolina encarece ante conflicto en Medio Oriente

La Reserva Federal (Fed) mantiene sin cambios su tasa de interés a corto plazo, dejando así, su tasa de interés de referencia en torno al 3.6 %.

Esto ocurre después de que el 28 de enero pasado anunciara que mantendría sin cambios su tasa luego de los tres recortes que hizo en 2025.

Video Robo de información de tarjetas débito y crédito: ¿cuáles son los riesgos y cómo se puede evitar este delito?

Más sobre Sistema de Reserva Federal (FED)

Plata y oro sufren caída histórica tras nominación de Kevin Warsh como presidente de la Fed; este es su precio hoy
2 mins

Plata y oro sufren caída histórica tras nominación de Kevin Warsh como presidente de la Fed; este es su precio hoy

Dinero
Los desafíos que deberá enfrentar el próximo presidente de la Reserva Federal
4 mins

Los desafíos que deberá enfrentar el próximo presidente de la Reserva Federal

Dinero
Fed mantiene tasas de interés sin cambios, como esperaba el mercado
1 mins

Fed mantiene tasas de interés sin cambios, como esperaba el mercado

Dinero
Reto economía: Así afecta tu bolsillo la reducción en la tasa de interés que anunció la Reserva Federal
6:57

Reto economía: Así afecta tu bolsillo la reducción en la tasa de interés que anunció la Reserva Federal

Dinero
Las tasas de hipotecas bajan: ¿momento de refinanciar o mejor esperar?
5 mins

Las tasas de hipotecas bajan: ¿momento de refinanciar o mejor esperar?

Dinero
Jerome Powell afirma que la inflación elevada probablemente retrasará los recortes de tasas de interés este año
2 mins

Jerome Powell afirma que la inflación elevada probablemente retrasará los recortes de tasas de interés este año

Dinero
La Reserva Federal actúa con cautela y deja la tasa de interés estable
6 mins

La Reserva Federal actúa con cautela y deja la tasa de interés estable

Dinero
Ahora que la inflación baja, ¿cuándo lo harán las tasas de interés?
6 mins

Ahora que la inflación baja, ¿cuándo lo harán las tasas de interés?

Dinero
El desempleo en EEUU cae al 3.6% en junio: se aleja más el fantasma de la recesión
3 mins

El desempleo en EEUU cae al 3.6% en junio: se aleja más el fantasma de la recesión

Dinero
El mercado de trabajo vuelve a superar las expectativas creando en mayo 339,000 empleos
2 mins

El mercado de trabajo vuelve a superar las expectativas creando en mayo 339,000 empleos

Dinero

Precios mayoristas en Estados Unidos subieron más de lo esperado en febrero

PUBLICIDAD

La decisión se da luego de que se anunciara que los precios mayoristas en Estados Unidos subieron más de lo esperado en febrero.

Y es que horas antes, el Departamento del Trabajo informó que su índice de precios al productor, que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores, subió 0,7% respecto de enero y 3,4% respecto de febrero de 2025. El aumento interanual fue el mayor desde febrero de 2025.

Los incrementos, impulsados en parte por un fuerte aumento de los precios de los alimentos de enero a febrero, fueron mayores de lo que habían pronosticado los economistas y ocurrieron antes de que la guerra con Irán elevaran los precios de la energía.


Mira también:

Relacionados:
Sistema de Reserva Federal (FED)Tasa de interésDinero

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Polen
Gratis
Tráiler: Chiquis: Sin filtro (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX